La liste Coinbase marque la dernière étape de la marche de la crypto vers le grand public

bitcoins

Coinbase Global Inc, le plus grand échange de crypto-monnaie américain, sera coté au Nasdaq mercredi, marquant une étape importante dans le parcours des monnaies virtuelles de la technologie de niche à l’actif grand public.

La liste est de loin la plus importante à ce jour d’une société de crypto-monnaie, la société basée à San Francisco affirmant le mois dernier que les transactions sur le marché privé avaient valorisé la société à environ 68 milliards de dollars cette année, contre 5,8 milliards de dollars en septembre.

Il s’agit de la dernière avancée en matière d’acceptation des crypto-monnaies, une classe d’actifs qui, il y a seulement quelques années, avait été évitée par la finance grand public, selon des entretiens avec des investisseurs, des analystes et des dirigeants.

«La liste est importante en ce qu’elle marque la croissance de l’industrie et son acceptation dans les affaires courantes», a déclaré William Cong, professeur agrégé de finance au SC Johnson College of Business de l’Université Cornell.

Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie, a atteint un record de plus de 63000 dollars mardi. Il a plus que doublé cette année alors que les grands investisseurs, les banques de Goldman Sachs à Morgan Stanley et les sociétés de renom telles que Tesla Inc se réjouissent de l’actif émergent.

La cotation directe de Coinbase – ce qui signifie qu’elle n’a vendu aucune action avant ses débuts sur le marché – est susceptible d’accélérer ce processus, ont déclaré les personnes interrogées par ., en renforçant la sensibilisation des investisseurs aux actifs numériques.

“C’est une chose très positive pour le bitcoin en soi, car cela prouve le pont qui a été construit à partir d’une arène ésotérique, à gauche du terrain, pleine de cow-boys, vers la finance traditionnelle”, a déclaré Charles Hayter de la société de données CryptoCompare.

Néanmoins, certains investisseurs institutionnels ont fait part de leur prudence quant aux perspectives à long terme de Coinbase et du secteur de la cryptographie.

Le gestionnaire d’actifs suisse Unigestion a déclaré qu’il se méfiait du battage médiatique autour des crypto-monnaies et qu’il n’achèterait donc pas d’actions Coinbase.

«Nous pensons qu’il y a beaucoup de frénésie et d’exubérance dans tout ce qui ressemble à de la crypto», a déclaré Olivier Marciot, gestionnaire de portefeuille chez Unigestion, qui supervise des actifs d’une valeur de 22,6 milliards de dollars.

«Les hedge funds et le commerce de détail seront probablement les premiers à entrer dans ces nouvelles actions – probablement en y achetant assez massivement – ce qui ne devrait pas être une indication claire de leur situation à long terme.»

BEHOLDEN TO BITCOIN?

D’autres experts ont déclaré que les risques incluaient l’exposition de Coinbase à un actif très volatil qui est toujours soumis à une réglementation inégale.

Fondée en 2012, Coinbase compte 56 millions d’utilisateurs dans le monde et environ 223 milliards de dollars d’actifs sur sa plate-forme, représentant 11,3% de part de marché des actifs cryptographiques, selon les dépôts réglementaires.

Les résultats financiers les plus récents de la société soulignent comment les revenus ont augmenté en même temps que le rallye des volumes et des prix des échanges de bitcoins.

Au premier trimestre de l’année, alors que le prix du bitcoin a plus que doublé, Coinbase a estimé un chiffre d’affaires de plus de 1,8 milliard de dollars et un revenu net compris entre 730 millions de dollars et 800 millions de dollars, contre un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars pour l’ensemble de 2020.

«La corrélation avec le bitcoin sera très élevée après la stabilisation de l’action après la cotation», a déclaré Larry Cermak, directeur de la recherche sur le site Web de cryptographie The Block.

«Lorsque le prix du bitcoin baisse, il est inévitable que les revenus de Coinbase et, par nature, le prix de l’action diminuent également.»

Selon d’autres, des risques réglementaires menacent également, car Coinbase augmente le nombre d’actifs numériques que les utilisateurs peuvent échanger sur sa plate-forme.

Coinbase a suspendu l’année dernière la négociation dans la principale monnaie numérique XRP après que les régulateurs américains ont accusé la société de blockchain associée Ripple d’une offre de titres non enregistrés de 1,3 milliard de dollars. Ripple a nié les accusations.

«Compte tenu de l’expansion des actifs couverts par Coinbase, il est presque inévitable que d’autres listes soient remises en question», a déclaré Colin Platt, directeur de l’exploitation de la plate-forme cryptographique Unifty.

Coinbase a refusé de commenter.