La liste complète des 20 finalistes du Golden Boy

15/10/2021 à 14:07 CEST

Les Espagnols Pedri et Gavi, du Barça ; Yérémy Pin, de Villarréal, et Bryan Gil, du Tottenhamainsi que le français Eduardo Camavinga et le brésilien Rodrygo s’en va, du Real Madrid, figurent dans la liste des vingt finalistes pour le Golden Boy au meilleur joueur U21 de l’année, après la dernière coupe effectuée ce vendredi.

Le journal turinois « Tuttosport« , qui décerne ce prix de 2003, a avancé dans sa version papier les noms des vingt finalistes, parmi lesquels figurent également les Anglais Jude Bellingham, Borussia Dortmund, et Maçon Greenwood, Manchester United.

Pedro, milieu de terrain de Ténérife de 18 années, est le grand favori après une brillante saison vécue dans le Barcelone et avec le séléction espagnole, avec lequel il a été demi-finaliste lors de la dernière Eurocoupe. Il faisait également partie de l’équipe olympique espagnole qui a remporté l’argent en Tokyo.

Il est rejoint par son partenaire à Barcelone’Gavi‘, qui à son 17 ans et 62 jours Le 7 octobre, il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts seniors dans l’histoire de l’équipe espagnole. Le milieu de terrain de Barcelone Il ne faisait pas initialement partie de la liste des cent noms choisis par « Tuttosport » au début des sélections, mais il a été ajouté grâce aux belles performances affichées ces dernières semaines et au tollé médiatique suscité.

Le premier vainqueur du Garçon d’or c’était le hollandais Rafael Van der Vaart et d’autres « jeunes de l’année » ont été anglais Wayne Rooney, l’Argentin Lionel Messi, les Espagnoles Cesc Fabregas et Isco Alarcon ou français Kylian Mbappé. Les fans peuvent voter pour leur favori sur le site « Tuttosport » dans une liste qui ce jeudi a été réduite de 40 à 20 noms.

Entre eux, le gagnant sera déterminé, comme d’habitude, sur la base des votes de 40 journalistes des principaux médias sportifs européens.

Voici la liste complète des vingt finalistes :

1. Karim Adeyemi (ALE / Salzbourg)

2. Jude Bellingham (ING / Dortmund)

3. Eduardo Camavinga (FRA / Real Madrid)

4. Charles De Ketelaere (BEL / Bruges)

5. Pablo Paéz ‘Gavi’ (ESP / Barcelone)

6. Bryan Gil (ESP / Tottenham)

7. Ryan Gravenberch (HOL / Ajax)

8. Mason Greenwood (ING / Manchester United)

9. Daniel Maldini (ITA / Milan)

10. Jamal Musiala (ALE / Bayern Munich)

11. Alexandre Nuno Mendes (POR/PSG)

12. Pedro González Pedri (ESP / Barcelone)

13. Roberto Piccoli (ITA / Atalante)

14. Yéremy Pino (ESP / Villarreal)

15. Giovanni Reyna (États-Unis / Dortmund)

16. Rodrygo Goes (BRA / Real Madrid)

17. Bukayo Saka (ING / Arsenal)

18. William Saliba (FRA / Marseille)

19. Jurrien David Timber (HOL / Ajax)

20. Florian Wirtz (ALE / Leverkusen)