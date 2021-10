La liste complète des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA

22/10/2021 à 11h16 CEST

La NBA a publié ce jeudi la liste définitive des 75 meilleurs joueurs de leur histoire, en guise de célébration de votre 75e anniversaire, et parmi les nouveaux élus se trouvent les ailes du pouvoir, les Allemands Dirk Nowitzki et grec Giannis Antetokounmpo en tant que représentants du basket-ball européen.

Même si ce sera en fait 76 après avoir été à égalité lors d’un vote et ils se sont tous combinés pour obtenir 158 championnats NBA avec leurs équipes respectives, 730 sélections All-Star et marquer un million et demi de points. Les joueurs n’étaient pas classés dans l’ordre et ont été annoncés au hasard sur une période de trois jours. Et la ligue n’a pas dit quels joueurs ont terminé dans cette égalité pour déterminer la place finale.

Les 50 Top 50 joueurs, choisis il y a 25 ans, lors de la célébration du 50e anniversaire de la NBA, ils sont également entrés dans la liste des 75 meilleurs. Un signe que les électeurs de cette équipe ont respecté les intentions des sélectionneurs il y a un quart de siècle.

Giannis Antetokounmpo

Parmi les nouveaux noms sur la liste, neuf ont été annoncés lors des deux premiers tours d’introduction mardi et mercredi, l’attaquant grec s’est réuni. Giannis Antetokounmpo, le pivot tim duncan, l’avant-toit Kevin Durant, puissance en avant Kevin Garnett, l’escorte James durcir, les bases Allen Iverson, le canadien Steve Nash et Chris Paul près de Nowitzki. Les autres nouveaux arrivants ont été annoncés aujourd’hui avec des choix évidents et quelques surprises.

La déception de ceux qui ne sont pas entrés

L’avant-toit Dominique Wilkins C’était une omission notable de l’équipe du 50e anniversaire, mais elle a été intégrée à l’équipe du 75e anniversaire. « Il m’a fallu du temps pour m’en remettre », a déclaré Wilkins à propos de la marginalisation qu’il a subie il y a un quart de siècle. « Je pense que tout va bien pour moi maintenant et il est temps de célébrer. »

Soit Bob Mcdoo, un autre joueur qui n’a pas figuré dans le Top 50 il y a 25 ans, mais qui a obtenu suffisamment de votes pour atteindre le Top 75. « Une légende sur et en dehors du terrain », lit-on dans une déclaration du Miami Heat, commémorant l’équipe. par McAdoo. « Il était un exemple de classe sur et en dehors du terrain. »

Les autres nouveaux arrivants sur la liste, tous annoncés jeudi : Dennis Rodman, Ray Allen, Dwyane Wade, Jason Kidd, Kobe Bryant, Gary Payton, Paul Pierce, Stephen Curry, Reggie Miller, Kawhi Leonard, Damian Lillard, LeBron James, Carmelo Anthony, Anthony Davis et Russell Westbrook.

La joie de ceux qui l’ont fait

« J’ai juste des frissons. Je ne veux pas être cool et agir comme si ça ne voulait rien dire. C’est surréaliste », a-t-il déclaré. Patauger sur la télédiffusion de Turner Sports de l’annonce de jeudi. « Cela ne semble même pas réel de se regarder et de dire » Je suis l’un des 75 meilleurs joueurs à pratiquer ce sport « .

Kidd a eu une réaction similaire, après avoir été informé dans une interview d’avant-match avant que l’équipe qu’il entraîne maintenant, les Dallas Mavericks, n’entame sa saison contre les Hawks d’Atlanta. « Un, je suis surpris », a déclaré Kidd. « Deux, c’est un moment surréaliste, non ? Soixante-quinze ans, pour être mentionné sur cette liste, il y a beaucoup de grands noms. Je suis heureux qu’ils aient trouvé un moyen de mettre mon nom sur cette liste, car c’est toute une fierté en tant que professionnel et en tant que personne ».

Tous les noms

Selon les informations fournies par la ligue, l’équipe du 75e anniversaire de la NBA Il a été établi par ordre alphabétique par Kareem Abdul-Jabbar ; Ray Allen ; Giannis Antetokounmpo ; Carmelo Anthony; Nate Archibald; Paul Arizin ; Charles Barkley ; Rick Barry; Elgin Baylor; Dave Bing ; Larry Oiseau ; Kobe Bryant; Wilt Chamberlain; Bob Cousy ; Dave Cowens; Billy Cunningham ; Stephen Curry; Anthony Davis ; Dave DeBusschere; Clyde Drexler ; Tim Duncan ; Kevin Durant; Julius Erving ; Patrick Ewing; Walt Frazier.

Kevin Garnett; Georges Gervin ; Hal Greer ; James Harden ; John Havlicek ; Elvin Hayes ; Allen Iverson; James Lebron; Magic Johnson ; Sam Jones ; Michael Jordan; Jason Kidd; Kawhi Léonard ; Damien Lillard ; Jerry Lucas ; Karl Malone ; Moïse Malone ; Pete Maravich ; Bob McAdoo ; Kevin McHale ; George Mikan ; Reggie Miller; Comte Monroe ; Steve Nash ; Dirk Nowitzki.

Hakeem Olajuwon; Shaquille O’neal; Paroisse Robert; Chris Paul; Gary Payton; Bob Pettit ; Paul Pierce; Scottie Pippen; Willis Reed; Oscar Robertson ; David Robinson ; Dennis Rodman ; Bill Russell; Dolph Schayes ; Bill Sharman; John Stockton ; Isiah Thomas ; Nate Thurmond; Wes Unseld ; Dwyane Wade; Bill Walton ; Jerry Ouest ; Russell Westbrook; Lenny Wilkens ; Dominique Wilkins et James Worthy.