la liste complète des gagnants

Olivia Rodrigo en tête des nominations aux American Music Awards 1:01

. – Les American Music Awards ont été prononcés dimanche à Los Angeles.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nominés. Les gagnants sont indiqués en gras.

ARTISTE DE L’ANNÉE

Ariana Grande

BTS * GAGNANT

Canard

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Le weekend

NOUVEL ARTISTE DE L’ANNÉE

24kOr

Donner sur

Loup masqué

Olivia Rodrigo * GAGNANTE

Le Kid LAROI

COLLABORATION DE L’ANNÉE

24kGoldn ft. Iann Dior « Humeur »

Bad Bunny & Jhay Cortez « DÁKITI »

Chris Brown & Young Thug « Go Crazy »

Doja Cat ft. SZA « Kiss Me More » * GAGNANT

Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon « Pêches »

CHANSON TENDANCE PRÉFÉRÉE

Erica Banks « Buss It »

Måneskin « Beggin ‘ »

Megan Thee Stallion « Body » * GAGNANT

Olivia Rodrigo « permis de conduire »

Popp Hunna « Adderall (Corvette Corvette) »

VIDÉO MUSICALE PRÉFÉRÉE

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) « Laissez la porte ouverte »

Cardi B « Haut »

Lil Nas X « MONTERO (Appelez-moi par votre nom) » * GAGNANT

Olivia Rodrigo « permis de conduire »

The Weeknd « Sauve tes larmes »

ARTISTE HOMME PRÉFÉRÉ

Canard

Ed Sheeran * GAGNANT

Justin Bieber

Lil Nas X

Le weekend

ARTISTE FÉMININE PRÉFÉRÉE

Ariana Grande

chat doja

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Taylor Swift * GAGNANT

POP DUO OU GROUPE PRÉFÉRÉ

AJR

BTS * GAGNANT

Animaux de verre

Bordeaux 5

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

ALBUM POP PRÉFÉRÉ

Ariana Grande « Positions »

Dua Lipa « Nostalgie du futur »

Olivia Rodrigo « SOUR »

Taylor Swift « pour toujours » * GAGNANT

Le Kid LAROI « F*CK LOVE »

CHANSON POP PRÉFÉRÉE

BTS « Beurre » * GAGNANT

Doja Cat ft. SZA « Embrasse-moi plus »

Dua Lipa « Lévitation »

Olivia Rodrigo « permis de conduire »

The Weeknd & Ariana Grande « Save Your Tears (Remix) »

ARTISTE HOMME DE PAYS PRÉFÉRÉ

Chris Stapleton

Jason aldéan

Luke Bryan * GAGNANT

Luc peigne

* Morgan Wallen

ARTISTE FÉMININE COUNTRY PRÉFÉRÉE

Carrie Underwood * GAGNANTE

Gabby Barrett

Kacey Musgraves

Maren Morris

Miranda Lambert

PAYS PRÉFÉRÉ DUO OU GROUPE

Dan + Shay * GAGNANT

Ligne Floride Géorgie

Dame A

Ancienne domination

Bande marron Zac

ALBUM PAYS PRÉFÉRÉ

Chris Stapleton « Recommencer »

Gabby Barrett « Goldmine » * GAGNANT

Lee Brice « Hey World »

Luke Bryan « Né ici vivre ici mourir ici »

* Morgan Wallen « Dangerous : le double album »

CHANSON DE PAYS PRÉFÉRÉE

Chris Stapleton « Recommencer »

Chris Young et Kane Brown « Amis célèbres »

Gabby Barrett « The Good Ones » * GAGNANT

Luke Combs « Pour toujours après tout »

Walker Hayes « Fantaisie comme »

ARTISTE HIP-HOP MASCULIN PRÉFÉRÉ

Drake * GAGNANT

Petit bébé

Sac d’argent I

Polo G

Pop Fumée

ARTISTE FÉMININE HIP-HOP PRÉFÉRÉE

Cardi B

Coi Leray

Erica Banques

Megan Thee Stallion * GAGNANT

Saweetie

ALBUM HIP-HOP PRÉFÉRÉ

Drake « Certified Lover Boy »

Jus WRLD « Les légendes ne meurent jamais »

Megan Thee Stallion « Bonne nouvelle » * GAGNANT

Pop Smoke « Shoot For The Stars Vise la Lune »

Rod Wave « SoulFly »

CHANSON HIP-HOP PRÉFÉRÉE

Cardi B « Up » * GAGNANT

Internet Money ft. Gunna, Don Toliver & NAV « Limonade »

Lil Tjay ft. 6LACK « Appeler mon téléphone »

Polo G « RAPSTAR »

Pop Smoke « Ce que tu sais sur l’amour »

ARTISTE R&B MASCULIN PRÉFÉRÉ

Chris Brown

Donner sur

Réservoir

Le week-end * GAGNANT

Huissier

ARTISTE FÉMININE R&B PRÉFÉRÉE

Chat Doja * GAGNANT

SA

jazmine sullivan

Jhene aiko

SZA

ALBUM R&B PRÉFÉRÉ

Doja Cat « Planet Her » * GAGNANT

Giveon « Quand tout est dit et fait… Prenez le temps »

SON « Back of My Mind »

Jazmine Sullivan « Heaux Tales »

La reine Naija « incompris »

CHANSON R&B PRÉFÉRÉE

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) « Laissez la porte ouverte » * GAGNANT

Chris Brown & Young Thug « Go Crazy »

Giveon « Anniversaire de chagrin »

SON « Dégâts »

Jazmine Sullivan « Récupérez vos sentiments »

ARTISTE HOMME LATINE PRÉFÉRÉ

Bad Bunny * GAGNANT

J. Balvin

Maluma

Ozuna

Rauw Alejandro

ARTISTE FÉMININE LATINE PRÉFÉRÉE

Becky G * GAGNANTE

Kali Uchis

KAROL G

Natti Natasha

ROSALIE

DUO OU GROUPE LATIN PRÉFÉRÉ

MS Band de Sergio Lizárraga * GAGNANT

calibre 50

Lien armé

La Arrolladora Banda El Limón Par René Camacho

Les deux charnelles

ALBUM LATIN PRÉFÉRÉ

Bad Bunny « LA DERNIÈRE TOURNÉE AU MONDE » * GAGNANT

Kali Uchis « Sans peur (de l’amour et des autres démons) »

KAROL G « KG0516 »

Maluma « PAPI JUANCHO »

Rauw Alejandro « Aphrodisiaque »

CHANSON LATINE PRÉFÉRÉE

Bad Bunny & Jhay Cortez « DÁKITI »

Bad Bunny x ROSALÍA « LA NUIT DE LA NUIT DERNIERE »

Farruko « Pepas »

Kali Uchis « télépathie » * GAGNANT

Maluma & The Weeknd « Hawaï (Remix) »

ARTISTE ROCK PRÉFÉRÉ

AJR

Plus bas que jamais

Foo combattants

Animaux de verre

Mitrailleuse Kelly * GAGNANT

ARTISTE INSPIRATION PRÉFÉRÉ

CAÏN

Carrie Underwood * GAGNANTE

Culte d’élévation

Lauren Daigle

Zach Williams

ARTISTE DE L’ÉVANGILE PRÉFÉRÉ

Kanye West * GAGNANT

Kirk Franklin

Koryn aubépine

Musique de la ville non-conformiste

Tasha Cobbs Léonard

ARTISTE ÉLECTRONIQUE / DANSE PRÉFÉRÉE

David Guetta

ILLENIUM

Marshmello * GAGNANT

Qui concerne

Pot