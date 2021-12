La liste controversée des meilleurs techniciens du monde

26/12/2021 à 16h26 CET

Chacun a ses goûts, ses opinions et ses certitudes. Jamais quelqu’un, ou quelque chose, ne peut apaiser et satisfaire tout le monde de la même manière. C’est ce qui se passe avec ce type de liste qui tente de regrouper, d’ordonner et de valoriser le travail de toute une saison d’un sport d’équipe dans une distinction individuelle. Dans ce cas, pour les protagonistes qui passent les quatre-vingt-dix minutes dans la zone technique, assis sur le banc ou d’un côté à l’autre donnant des directives.

D’ici la fin de l’année 2021, le magazine anglais ‘FourFourTwo’ a dressé une liste des 50 meilleurs techniciens du monde au cours de la saison en cours et, comment pourrait-il en être autrement, a suscité autant de critiques que d’éloges. Bien que, comme toujours, il est vrai que la première chose plus.

Et c’est que parmi les 50 personnalités les plus en vue, il y a de grandes absences. Des personnages célèbres comme José Mourinho ou Manuel Pellegrini. Mais aussi Ronald Koeman. Pour Marque Blanc, Pape Conor Oui Ed McCambridge, les journalistes en charge de faire la liste depuis 1994, le déjà ancien entraîneur du FC Barcelone, ne mérite pas de figurer parmi les cinquante meilleurs techniciens du monde. Alors que le courant, Xavi Hernandez, clôt le classement en dernière position.

50 – Xavi Hernandez.49 – Djamel Belmadi.48 – Sean Dyché.47 – Rafa Benítez.46 – Marcelino45 – Roberto De Zerbi44 – Bruno Lage43 – Patricio Vieira42 – Ivan Juric41 – Giovanni van Bronckhorst40 – Thomas Frank39 – Steve Clarke38 – Urs Fischer37. Christohe Galtier36 – Luciano Spalletti35 – Tite34 – Marcelo Gallardo33 – Christian Streich32 – Graham Potter31 – Massimiliano Alegri30 – Mikel Arteta29 – Maurizio Sarri28 – Zinédine Zidane27 – Simone Inzaghi26 – Didier Deschamps25 – Luis Enrique24 – Brendan Rodgers23 – Carlo Ancelotti22 – Stefano Pioli21 – Lionel Scaloni 20 – Julen Lopetegui19 – Ralf Rangnick18 – Marcelo Bielsa17 – Steven Gerrard16 – David Moyes15 – Marco Rose14 – Gian Piero Gasperini13 – Unai Emery12 – Erik Ten Hag11 – Kasper Hjulmand10 – Mauricio Pochettino9 – Gareth Southgate8 – Julien Nagelsmann7 – Diego Siméone 6. Roberto Mancini5 – Hansi Film 4 – Antonio Conté3 – Jürgen Klopp2 – Tomás Tuchel1 – Pep Guardiola