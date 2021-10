Robin des Bois

La liste d’attente du portefeuille de crypto-monnaie de Robinhood s’allonge de plus d’un million, selon le PDG

AnTy22 octobre 2021

« Crypto est certainement là pour rester en tant que classe d’actifs, et sa facilité d’utilisation et sa nature mondiale l’ont rendue attrayante pour de nombreuses personnes », a déclaré Vlad Tenev.

La liste d’attente pour le portefeuille crypto de Robinhood a rassemblé plus d’un million de clients, a déclaré le PDG Vlad Tenev lors du sommet Disruptor 50 de CNBC.

« Nous sommes très fiers de notre plate-forme de crypto-monnaie et de donner aux gens plus d’utilité avec les pièces dont ils disposent », a déclaré Tenev lors de l’événement.

«Nous avons déployé notre liste d’attente de portefeuilles. Beaucoup de gens ont demandé la possibilité d’envoyer et de recevoir des crypto-monnaies, de les transférer vers des portefeuilles matériels, de les transférer sur la plate-forme pour les consolider et la liste d’attente des portefeuilles cryptographiques compte désormais plus d’un million de personnes.

L’application de trading sans commission a annoncé pour la première fois qu’elle testait une fonctionnalité de portefeuille crypto le mois dernier. Le portefeuille permettra aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des actifs cryptographiques et de les déplacer dans et hors de l’application.

« Vous pouvez avoir un portefeuille, vous pouvez envoyer aux gens des crypto-monnaies de ce portefeuille vers leur portefeuille », a déclaré Tenev. « Il y a certains avantages dans la technologie qui la rendent un peu globale et accessible par défaut et qui la rend très intéressante. »

Actuellement, Robinhood n’offre que sept crypto-monnaies, mais plus de la moitié de ses revenus basés sur les transactions provenaient de la crypto, contre seulement 3% l’année précédente. Et une grande partie de ces revenus cryptographiques était représentée par une seule pièce de monnaie, Dogecoin. DOGE -3,15% Dogecoin / USD DOGEUSD 0,24 $

Cette semaine, le marché de la cryptographie a connu un assaut de taureaux alors que Bitcoin a atteint un nouveau record historique à 67 000 $ et Ether a presque atteint le sien à 4 380 $. La capitalisation boursière totale de la crypto a également atteint un nouveau sommet de près de 2 800 milliards de dollars.

« Crypto est certainement là pour rester en tant que classe d’actifs et la facilité d’utilisation et sa nature mondiale, je pense, l’ont rendu attrayant pour beaucoup de gens. »

