La liste de contrôle de l’équipement pour démarrer une nouvelle entreprise

En tant que nouveau propriétaire d’entreprise, vous devez effectuer diverses tâches avant de pouvoir lancer votre entreprise. Avoir le bon équipement et le bon équipement est essentiel pour créer un élan précoce au sein de votre entreprise lors du démarrage.

Il peut être facile d’être submergé par la quantité d’équipements et de technologies apparemment disponibles partout. Déterminer les équipements ou les outils dont votre entreprise a besoin peut être une tâche ardue pour un nouveau propriétaire d’entreprise.

Liste de contrôle du nouvel équipement commercial

Bien que l’équipement dont vous avez besoin dépende quelque peu du type d’entreprise que vous dirigez, j’ai élaboré cette liste de contrôle « fourre-tout » pour aider tout nouveau propriétaire d’entreprise à démarrer. Voici ma liste de contrôle des équipements essentiels pour toute nouvelle entreprise en démarrage!

Internet et Wi-Fi

Quelle que soit la taille de votre entreprise ou son emplacement, vous aurez besoin d’une connexion Internet sécurisée et d’une connexion Wi-Fi haut débit pour réussir. La plupart des fournisseurs d’accès Internet offrent en fait un Internet de classe affaires qui offre des vitesses de téléchargement et de téléchargement plus élevées et des connexions plus sécurisées.

Si vous allez exploiter votre entreprise à domicile, il sera toujours sage d’obtenir un Internet de classe affaires sur Internet résidentiel. Avoir un Internet de classe affaires à la maison vous permettra d’avoir des vitesses de téléchargement et de téléchargement élevées (généralement plus de 1 Gbps), une connexion symétrique, une adresse IP statique et une ligne Internet dédiée qui vous est propre. Toutes ces fonctionnalités vous permettront de télécharger des fichiers plus volumineux, d’héberger des sites Web plus volumineux et de tenir des réunions et des vidéoconférences transparentes.

En plus d’utiliser Internet de classe affaires, il serait sage d’investir dans un pare-feu de qualité commerciale. Les pare-feu sont des mesures de sécurité réseau qui protègent votre réseau connecté contre les menaces et les attaques extérieures. Il serait sage d’en savoir plus sur les types de pare-feu avant d’en choisir un pour votre entreprise.

Il sera extrêmement important de disposer d’une connexion Internet rapide et sécurisée lors de la création de votre entreprise.

Mobilier de bureau

Maintenir un environnement de travail confortable mais productif est essentiel pour toute entreprise. Certains éléments essentiels que chaque entreprise devrait avoir sont :

Bureaux & Chaises – Étant donné que vous passerez probablement beaucoup de temps assis à votre bureau, vous devriez avoir un bureau et une chaise confortables qui favorisent la productivité. Lorsque vous choisissez un bureau, pensez à la fois au design et au confort. Des études ont montré que rester assis pendant de longues périodes peut nuire à votre santé de plusieurs manières. Pensez à vous procurer un bureau debout hybride qui vous permet de vous asseoir ou de vous tenir debout tout au long de la journée. Dans le même ordre d’idées, le choix d’une chaise ergonomique sera important pour votre posture et votre productivité.Imprimante multifonction – Tous ceux qui ont travaillé dans un environnement de bureau ont probablement rencontré une imprimante moins qu’idéale. Lorsque vous devez imprimer, copier ou envoyer quelque chose, avoir une imprimante fonctionnelle semble évident, mais de nombreux bureaux ont encore du mal à maintenir un équipement fonctionnel. Investir dans une imprimante commerciale réduira les temps d’arrêt que vous pourriez rencontrer avec une imprimante de moindre qualité. Les imprimeurs commerciaux bénéficieront également d’une assistance technique sur le terrain au cas où vous rencontreriez des problèmes.Classeurs – Vous aurez besoin d’un endroit sûr pour stocker tous les documents de valeur sur votre entreprise. Obtenir quelques classeurs vous donnera amplement d’espace pour organiser tous vos documents financiers. Commencer aussi organisé que possible n’aidera qu’à mesure que votre entreprise se développera.Accents décoratifs – Bien que cette zone soit destinée au travail, vous devez ajouter quelques éléments décoratifs à la pièce pour lui donner du caractère. Des études ont montré que l’incorporation d’espaces doux et de zones de détente peut réellement favoriser la productivité.

Obtenir le bon mobilier pour votre bureau n’aidera votre entreprise qu’à ses débuts. Le choc initial de l’achat de tout cet équipement peut être écrasant. Sachez simplement que la plupart des magasins de meubles proposent du financement via leur site. Si vous envisagez d’acheter du matériel auprès de plusieurs fournisseurs, quelque chose comme un prêt personnel pour votre entreprise peut être plus intéressant pour vous. N’oubliez pas que si vous avez d’autres coûts d’équipement, vous pouvez utiliser les fonds d’un prêt pour vous aider à acheter tout ce dont vous avez besoin. Si vous décidez d’opter pour un prêt pour vos frais de mobilier, il peut être judicieux d’attendre et de calculer toutes vos dépenses professionnelles avant de demander le prêt.

Quelle que soit la voie que vous choisissez, sachez qu’obtenir le bon mobilier tout de suite préparera votre entreprise pour un succès futur.

Téléphone et ordinateur de travail

Avoir une séparation entre votre vie personnelle et professionnelle sera extrêmement important sur votre chemin pour devenir un propriétaire d’entreprise prospère. Pour séparer votre vie, je vous recommande d’avoir à la fois un téléphone de travail et un ordinateur de travail utilisés uniquement à des fins professionnelles.

Tout d’abord, il sera important de sélectionner un téléphone secondaire à utiliser pour les affaires. Cela peut sembler idiot ou inutile de le faire maintenant, surtout si votre entreprise démarre petit, mais au fur et à mesure que l’entreprise se développe, vous serez reconnaissant de l’avoir fait dès le début. Avoir un téléphone professionnel vous permettra de séparer facilement vos conversations personnelles et professionnelles. Un numéro secondaire donnera également à votre entreprise un aspect plus professionnel qu’un numéro de téléphone personnel associé. Lorsque vous choisissez votre téléphone professionnel, assurez-vous d’en choisir un avec un système d’exploitation dont vous comprenez qu’il est compatible avec l’ordinateur que vous prévoyez d’utiliser. En d’autres termes, si vous achetez un iPhone, procurez-vous un ordinateur Apple pour l’accompagner.

L’ordinateur que vous choisirez sera plus spécifique au type d’entreprise que vous dirigez. Pour les entreprises plus créatives, vous voudrez peut-être un ordinateur hybride doté de capacités d’écran tactile. Les concepteurs et les ingénieurs voudront peut-être quelque chose de plus robuste capable de gérer l’imagerie 3D. Quel que soit le cas, assurez-vous de faire vos recherches lors de la sélection d’un ordinateur spécifique.

L’ordinateur est l’un des outils les plus importants que vous utiliserez quotidiennement pour tout gérer dans votre entreprise. Investir dans le bon vous aidera énormément dès le début.

S’il vous arrive d’avoir une équipe d’employés avec vous dans ce parcours de démarrage, envisagez de mettre une partie de l’argent que vous avez économisé dans un budget technologique pour l’équipe. Les employés devraient recevoir les mêmes ordinateurs portables dans toute l’entreprise, donc avoir de l’argent pour faciliter l’achat de chaque ordinateur portable et de tous les accessoires supplémentaires dont ils pourraient avoir besoin serait un bon investissement.

Avoir cette division directe dans la technologie que vous utilisez tous les jours vous permettra d’être plus productif et en sécurité au travail.

Logiciel

Les logiciels B2B deviennent de plus en plus importants pour les entreprises, grandes et petites, à l’ère moderne. L’espace logiciel B2B est extrêmement sursaturé et il peut être difficile de savoir lesquels sont nécessaires à votre entreprise. Certains domaines clés de l’entreprise pour lesquels vous voudrez probablement des outils logiciels sont :

Logiciel de comptabilité – Les finances quotidiennes et à long terme de votre entreprise doivent être gérées avec le plus grand soin et la plus grande prudence. Au début, vous serez probablement seul à gérer la plupart des tâches de comptabilité de l’entreprise. Pour cette raison, je vous recommande d’utiliser un logiciel de comptabilité cloud pour rendre le travail plus facile et plus efficace. Le logiciel de comptabilité en nuage vous permet de suivre les transactions quotidiennes et de définir des projections financières qui sont traçables. Logiciel de point de vente – Que vous ayez une vitrine physique ou simplement une boutique en ligne, vous devez disposer d’un logiciel de point de vente pour faciliter les paiements et les achats. En tant que commerçant, vous voudrez rechercher quel système de point de vente fonctionne le mieux pour votre configuration. Certains systèmes sont plus technologiques, tandis que d’autres peuvent être rudimentaires. Notez également que chaque entreprise aura des frais et des taxes différents sur vous, le commerçant, alors portez une attention particulière aux détails fins de chaque contrat. Logiciel RH – Celui-ci dépendra de la taille que vous souhaitez que l’entreprise soit. Si vous envisagez de le garder petit, vous pouvez probablement transmettre un logiciel de RH. Si vous souhaitez avoir un nombre décent d’employés à l’avenir, il vous sera utile de disposer d’un logiciel pour vous aider à embaucher, à payer, à consulter les cartes de pointage, à bénéficier d’avantages et plus encore. Envisagez d’associer un logiciel RH à un consultant RH dédié pour vous assurer que la culture de votre entreprise est saine et productive.

Les coûts de ces offres logicielles varient d’une plate-forme à l’autre. Au début, nous vous recommandons vraiment d’utiliser au moins une plateforme comptable pour vous aider. D’autres outils tels que des outils créatifs, des outils marketing et des offres moins importantes peuvent être intégrés à l’entreprise en cours de route. Au début, établir une base pour les piliers de votre entreprise sera le plus important.

Voilà! Bien qu’il existe certainement d’autres outils commerciaux à explorer, cela devrait au moins permettre à votre entreprise de fonctionner. Cela peut sembler accablant en ce moment, mais mettre de côté un domaine à traiter et s’attaquer à chaque tâche une à la fois peut aider à faire boule de neige vos efforts ! Faites-le un peu et avant de vous en rendre compte, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour démarrer officiellement votre entreprise.

Une fois que votre entreprise est opérationnelle, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le marketing ou l’image de marque de votre entreprise ! Je suis un expert dans le domaine du marketing numérique et je serais ravi de vous aider à renforcer votre présence en ligne grâce aux médias sociaux et à d’autres efforts de marketing numérique.

Auteur : Susan Tucker

Suivez @getsusanmktg

Susan Tucker est une geek du marketing entrant autoproclamée qui utilise sa passion pour aider les propriétaires de petites entreprises par le biais de sa société de marketing, Get Susan Marketing LLC. Susan a aidé des entrepreneurs en solo, des start-ups, des sociétés de médias numériques, des fournisseurs de services, des organisations à but non lucratif, des sociétés de commerce électronique et bien d’autres à naviguer dans le paysage numérique en évolution en les définissant avec succès… Voir le profil complet ›