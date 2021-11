La liste de contrôle hors saison d’Emma Raducanu en tant que vainqueur de l’US Open soutenu pour entrer dans le top 10 en 2022 et être «un grand champion»

Emma Raducanu fait face à une intersaison importante avant le début de la saison 2022.

Les attentes envers la joueuse de 19 ans sont très élevées après sa remarquable victoire à l’US Open en septembre.

Les attentes seront élevées sur Raducanu pour 2022

Elle a remporté ce tournoi avant même de remporter un match sur le circuit WTA et n’en est qu’au début de sa carrière, espérons-le, fantastique.

Raducanu a, peut-être de manière compréhensible, depuis eu du mal à répéter les niveaux élevés qu’elle a affichés à New York pour remporter le Grand Chelem.

Il y a eu des sorties précoces à Indian Wells, à l’Open de Transylvanie et à Linz, tous les tournois auxquels elle a participé sans entraîneur permanent.

Ce problème a été résolu avec l’embauche de Torben Beltz, et l’équipe new-look de Raducanu va maintenant commencer ses préparatifs pour la saison 2022.

L’ancien numéro un britannique Greg Rusedski espère que Raducanu pourra devenir plus forte physiquement et travailler avec son entraîneur pour être parfois plus astucieuse tactiquement.

Rusedski a décrit ses espoirs pour Raducanu en 2022

« Cela va lui prendre 18 mois pour s’adapter à cela parce qu’elle est sortie de nulle part », a déclaré Rusedski à talkSPORT.com. « Personne n’a jamais gagné en qualification et personne ne gagnera jamais en qualification.

« Ce qu’elle a fait est tellement historique.

« Son entraîneur a travaillé avec Angelique Kerber et a remporté plusieurs tournois du Chelem. Elle a besoin de cette cohérence dans son équipe et on dirait qu’elle l’a.

« Cette intersaison, elle pourra devenir plus forte physiquement et travailler son jeu.

« Techniquement, elle est très solide et il s’agit simplement d’avoir les bons jeux tactiques et de ne pas être aussi prévisible parfois.

« Que se passe-t-il lorsque vous devenez un joueur que beaucoup de gens veulent battre, ils lisent vos schémas de jeu et examinent chaque aspect de votre jeu.

Raducanu est entrée dans l’histoire en remportant l’US Open

« Vous devez faire quelques ajustements et vous devez être tactiquement astucieux. Elle a eu d’excellents entraîneurs dans le passé et maintenant cette intersaison est énorme pour elle de s’améliorer et de continuer à travailler dur.

Les attentes de beaucoup seront qu’elle soit à nouveau un défi pour le Grand Chelem en 2022 et ce sont peut-être des attentes injustes à mettre sur Raducanu.

Il y a à peine six mois, elle passait ses A-Levels et était une perspective de tennis relativement inconnue.

Rusedski a décrit ce qu’il veut voir de l’adolescent de Bromley dans l’année à venir.

« Il n’y a aucune raison pour qu’elle ne fasse pas partie du top 10 d’ici la fin de 2022 », a-t-il déclaré.

Raducanu n’a pas encore eu une saison complète sur le WTA Tour

« Le jeu est là, la physicalité est là. Elle a tellement d’attributs, mais elle s’habitue aux exigences et est sous le feu des projecteurs.

«C’est un grand nom maintenant et tout d’un coup, elle sera sur chaque court du stade à chaque événement majeur.

« On se sent à l’aise dans cette situation et je pense qu’elle le fera. Elle aura quelques descentes profondes aux Chelems, mais donnez-lui juste le temps d’être à l’aise dans cet environnement.

«Elle n’a remporté ses deux premières victoires WTA en tournée que lors de son deuxième événement après avoir remporté l’US Open.

Raducanu a connu un tourbillon quelques mois

« C’est tout nouveau pour elle et elle vient d’avoir 19 ans. Ce qu’elle a déjà accompli, seules trois autres joueuses, dans leurs deux premiers tournois majeurs, se sont qualifiées pour le quatrième tour de chaque tournoi majeur.

« Emma a remporté son deuxième majeur et les noms avec lesquels elle est en conversation sont Jennifer Capriati, Monica Seles et Chrissy Evert.

«Tous les multiples vainqueurs du Chelem et n°1. Soyez patient avec notre Emma, ​​elle y arrivera et elle aura les résultats.

«Elle sera une grande championne et quelqu’un à suivre au cours de la prochaine décennie.

« J’attends un très bon 2022 d’Emma. »

