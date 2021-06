La liste de De La Fuente pour les Jeux Olympiques, mardi prochain

in

28/06/2021

Act à 11:43 CEST

Daniel Guillen

L’entraîneur U21, Luis De La Fuente, facilitera la liste définitive des convoqués pour les Jeux Olympiques mardi prochain, 29 juin, à partir de 11h30.. Jusqu’à 20 joueurs représenteront l’Espagne à Tokyo 2020, qui Ils se concentreront à partir du mercredi 30 juin à Benidorm et joueront un match amical contre le Japon dans la ville japonaise de Kobe en guise de préparation..

Le technicien, quoi Immédiatement après la publication de la liste, il apparaîtra devant les médias à Las Rozas, dirigera l’équipe U23 après avoir échoué à remporter le Championnat d’Europe U21 en tombant en demi-finale contre le Portugal. Une grande partie de cette équipe participera à l’épreuve olympique, en plus de jusqu’à trois joueurs de plus de 23 ans, parmi lesquels pourraient être Dani Ceballos ou Marco Asensio, et d’autres qui participent au championnat d’Europe comme Dani Olmo, Pedri ou Eric Garcia.

L’équipe espagnole a obtenu son billet pour le prochain JJ. OO. après avoir remporté le Championnat d’Europe U21 en 2019. Dans le but d’imiter l’équipe qui a remporté l’or olympique à Barcelone 92′, les Espagnols sont encadrés dans le groupe C avec l’Egypte, contre qui ils affronteront le 22 juillet au Sapporo Dome ; l’Australie, contre laquelle il sera mesuré le 25 juillet ; et l’Argentine, actuelle championne de la CONMEBOL, au stade Santana le 28 juillet.

Oscar Mingueza, sur la liste définitive

Luis De La Fuente annoncera la liste des 20 joueurs qui représenteront l’Espagne lors de l’épreuve olympique de 2021, reporté d’un an par le Covid-19, et parmi les noms pourraient figurer certains de ceux qui se sont concentrés à l’absolu en Eurocup : Pau Torres, Pedri, Dani Olmo… Ceux qui semblent incertains, selon Diario AS, sont ceux de Ferran Torres, Rodri ou Fabian Ruiz, avant le démenti de leurs clubs respectifs.

Plusieurs des joueurs ayant disputé le dernier championnat européen des moins de 21 ans ont de nombreuses possibilités d’entrer dans cette nouvelle liste, qui pouvait aussi compter sur Dani Ceballos ou Marco Asensio comme joueurs de plus de 23 ans. Le sélecteur oui comptera, selon le programme Le club Mitjanit, avec Oscar Mingueza, l’un des joueurs les plus performants du FC Barcelone cette saison.