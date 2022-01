La liste de discussion WhatsApp semble prête à subir une refonte en profondeur, les filtres de recherche avancés ont également été inclinés

La liste de diffusion se déplacera désormais vers la page de la liste de contacts qui sera disponible lorsque l’utilisateur cliquera sur le nouveau bouton de discussion.

WhatsApp prévoit de réorganiser la conception de sa liste de contacts et des rapports suggèrent que la liste de diffusion et les listes de nouveaux groupes seront supprimées de la liste de discussion. Cette mise à jour devrait, espérons-le, améliorer la conception de l’application de messagerie instantanée appartenant à Meta.

Selon le tracker WhatsApp, WABetainfo, la liste de diffusion se déplacera désormais vers la page de la liste de contacts qui sera disponible lorsque l’utilisateur cliquera sur le nouveau bouton de discussion.

Dans la future mise à jour, la liste de diffusion et la liste des nouveaux groupes sont déplacées vers la page de contact, avec la liste de diffusion dans le coin supérieur gauche. Cependant, étant donné que l’interface utilisateur est en phase de développement, la société soutenue par Meta peut finir par changer son plan de modification de la page.

Outre la conception du chat, WhatsApp travaille également à l’introduction de filtres de recherche avancés dans la boîte de discussion sur les appareils iOS et Android, mais uniquement pour les utilisateurs de WhatsApp for Business. La fonctionnalité est censée permettre aux utilisateurs de rechercher précisément dans la boîte de discussion à utiliser pour filtrer les discussions et les messages. Il y aura trois options : contacts, non-contacts et non lu lorsque cette mise à jour sera activée et sera introduite pour iOS et Android, selon le rapport du site de suivi WhatsApp.

WhatsApp n’a fait aucune annonce concernant ces fonctionnalités à venir.

