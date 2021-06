La liste de l’équipe olympique pourrait être étendue à 22 joueurs

in

17/06/2021 à 17h45 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

La FIFA évalue la possibilité d’autoriser la liste des joueurs inscrits pour le tournoi de football qui sera étendu de actuel 18 à 22. Les différentes équipes ont jusqu’au 30 juin pour faciliter leurs appels et, pour l’instant, elles peuvent inscrire 18 joueurs et ajouter 4 remplaçants qui pourraient remplacer les permanents en cas de blessure avant le début de la compétition.

En raison de la complexité de cette année par Covid-19, la FIFA pourrait ouvrir cette option, qui est à l’étude, et une décision sera prise prochainement quant à savoir si 22 joueurs finaux peuvent enfin être inscrits.

Dans le cas de l’Espagne, Luis de la Fuente n’a pas encore facilité l’appel et précipitera la date limite, comme il l’a expliqué, en raison de l’incertitude du moment. L’évolution de l’équipe senior à l’Eurocup 2021, avec plusieurs éligibles aux Jeux dans leurs rangs, seront également conditionnés.

La liste doit être composée de joueurs sub’24 (un an prolongé jusqu’à l’habituel sub’23 en raison de la suspension de l’année dernière) et trois joueurs de plus de 24 ans sont autorisés.

Concentration dans les terres d’Alicante

La Rojita se concentrera sur les terres d’Alicante à partir du 1er juillet Et il y restera une dizaine de jours jusqu’à ce qu’il se rende au Japon, où le 17 il disputera un match amical contre l’équipe japonaise de la catégorie à Kobe.

L’Espagne fera ses débuts le 22 juillet à Sapporo contre Egypte. Trois jours plus tard, il jouera contre Australie et le 28 juillet, il sera mesuré à Argentine, l’adversaire le plus difficile.

S’ils se qualifient pour les quarts de finale, l’Espagne affrontera l’une des équipes du groupe D : le Brésil, l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Arabie saoudite, probablement les deux premiers.