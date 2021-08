La liste de l’UEFA pour les finalistes du joueur masculin de l’année omet Robert Lewandowski du Bayern Munich, ce qui est absurde

Excusez-moi si vous avez entendu cela, mais je dois commencer par cette affirmation – Robert Lewandowski du Bayern Munich est le meilleur attaquant de la planète en ce moment même. N’en déplaise à Cristiano Ronaldo, mais il n’est plus là. Lionel Messi a connu une résurgence d’un an et serait la compétition la plus proche et, franchement, je ne serais pas trop en colère si Lewandowski était deuxième derrière Messi.

Mais ce n’est pas la réalité – au lieu de cela, c’est beaucoup plus embarrassant que cela.

Lionel Messi, qui a toujours la prétention d’être le meilleur joueur de la planète, s’est classé 4e, juste devant Lewandowski qui s’est classé 5e dérisoire. Ces deux-là ont un total de 81 buts en club à eux deux. Tu ne peux pas, et je veux dire ne peux pas, disent qu’il y a trois meilleurs joueurs sur la planète que Lionel Messi ou Robert Lewandowski.

Selon le panel d’experts, Kevin De Bruyne de Manchester City et N’golo Kante et Jorginho de Chelsea ont été classés parmi les trois finalistes.

Je suis désolé, Quel!?!? N’golo Kante n’est même pas le meilleur milieu de terrain central. Il n’y a aucune raison pour laquelle il appartient à cette liste. Zut, Joshua Kimmich le mérite plus que Kante. WhoScored a donné à Kimmich un score national de 7,57 (et un parfait 7,97 dans l’UCL) par rapport aux 6,86 de N’golo Kante (6,86 dans l’UCL). Alors Kanté, eh bien, il ne mérite pas la place. Et Jorginho ? Il est également en quelque sorte pire que Kimmich, avec un légèrement meilleur que Kante 6,88 (et 7,04 dans l’UCL).

Pour mémoire, l’UEFA utilise les panélistes suivants pour piloter le processus de vote :

24 entraîneurs des équipes qui ont participé à l’UEFA EURO 2020 de cet été 80 entraîneurs des clubs qui ont participé aux phases de groupes de l’UEFA Champions League 2020/2021 (32) et de l’UEFA Europa League (48) 55 journalistes sélectionnés par les médias sportifs européens (ESM), un pour chacune des associations membres de l’UEFA

Voulez-vous savoir à quoi cela ressemble? Donner le trophée aux individus parce que leur équipe a réussi. Cela crie également de triste flatterie envers la Premier League, en gonflant encore une fois sa valorisation. De Bruyne est un meneur de jeu, et peut être il a un droit, mais les deux autres joueurs n’avaient pas le droit d’être là. Ils n’étaient pas les meilleurs joueurs de leur ligue, mais de l’UEFA. Robert Lewandowski a battu un record considéré comme intouchable pendant des décennies, et il l’a fait après manque un certain nombre de jeux. Son total de points par match est essentiellement lié à la saison historique 2014/2015 de Messi pour Barcelone.

C’est la colline sur laquelle je me tiens. La liste est fausse, pure et simple. C’est un embarras colossal pour l’UEFA et cela dégrade franchement la valeur de ce prix car celui qui le remporte n’était objectivement et clairement pas le meilleur joueur de l’UEFA.

Il n’y a que deux joueurs qui devraient avoir tout chance de ce trophée, et ce sont Lewandowski ou Messi. Jorginho et Kante n’avaient pas les performances individuelles pour justifier un tel choix.

Cette liste n’est qu’une parodie.