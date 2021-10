La «liste de non-interdiction» de Twitch destinée à empêcher les talents clés de quitter la plate-forme de streaming

Une liste divulguée tenue par Tic a fait la lumière sur les streamers populaires et les noms de premier plan sur la plate-forme qui ne pourraient pas être facilement bannis par les administrateurs, à moins que l’entreprise ne pousse les stars à se diriger vers d’autres sites de streaming.

La liste initiale a été partagée dans le cadre de la méga-fuite Twitch qui s’est produite plus tôt ce mois-ci, et a laissé entendre qu’il y avait quelques noms notables qui ne devraient pas être suspendus ou bannis du site, même s’ils enfreignaient les différents termes et conditions d’autres streamers étaient redevables à.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Comme le rapporte le Washington Post, la liste est en fait plus une étape de modération conçue pour maintenir les streamers de haut niveau en ligne à la suite de délits mineurs ou de malentendus.

« C’était un moyen de mettre rapidement une bannière sur les administrateurs en service afin qu’ils n’interdisent pas aveuglément un autre administrateur ou un membre du personnel éminent [member] pour quelque chose de stupide », a déclaré un ancien administrateur de Twitch au Washington Post.

Les noms spécifiques mentionnés par l’ex-employé incluent RiceGum et Tyler1, deux noms qui figuraient sur la liste. La source a déclaré au site qu’ils « se souviennent que RiceGum et Tyler1 ont tous deux reçu plus de grâce qu’ils n’auraient dû l’être », et a déclaré que « si l’un de nous les a signalés de toute façon, on nous a dit de donner un coup de pied aux rochers et de faire attention au ‘ ne pas interdire la liste.

Un peu plus tard, la source a ajouté que « Twitch a refusé d’interdire [RiceGum] carrément parce qu’il a obtenu de l’audience ».

« Ce n’était pas tout à fait une carte » sortir de prison sans « , mais il y avait clairement des streamers qui ont été traités avec plus de chances ou de capacités que d’autres », ont-ils déclaré.

Twitch a noté que la liste est obsolète depuis cinq ans et que le système de modération auquel elle est attachée n’est plus utilisé par l’entreprise.

Il y a eu beaucoup de controverses autour de Twitch ces dernières années ; qu’il s’agisse d’interdire les streamers pour des allégations d’abus sexuels, de suggérer que le PDG s’est moqué des rapports d’abus sur le personnel ou du problème persistant des raids haineux, il y a beaucoup de problèmes avec la plate-forme qui, selon beaucoup, ne sont pas traités correctement.

Voir des streamers de haut niveau s’en tirer avec des comportements qui verraient les petits utilisateurs bannis ne fera probablement qu’agiter davantage une base d’utilisateurs déjà épineuse.