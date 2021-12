La liste de pare-chocs de MapMyIndia ; l’action ouvre à 53% de prime par rapport au prix de l’introduction en bourse

CE Info Systems Ltd, propriétaire et exploitant du portail en ligne MapMyIndia, a fait des débuts fulgurants en bourse mardi alors que l’action s’est inscrite à une prime de 53% par rapport au prix de l’introduction en bourse de 1033 Rs par action. L’action se négociait à Rs 1581 à l’ouverture, en hausse de Rs 548 par rapport au prix d’émission. L’introduction en bourse […]

CE Info Systems Ltd, propriétaire et exploitant du portail en ligne MapMyIndia, a fait des débuts fulgurants en bourse mardi alors que l’action s’est inscrite à une prime de 53% par rapport au prix de l’introduction en bourse de 1033 Rs par action. L’action se négociait à Rs 1581 à l’ouverture, en hausse de Rs 548 par rapport au prix d’émission. L’introduction en bourse de MapmyIndia, une société qui propose des cartes numériques propriétaires en tant que service (MaaS), un logiciel en tant que service (SaaS) et une plate-forme en tant que service (PaaS), était ouverte à la souscription du 9 au 13 décembre. La société a fixé la fourchette de prix entre 1 000 et 1 033 roupies par action. L’introduction en bourse de 1 039,61 crores de roupies a reçu un accueil enthousiaste de la part des investisseurs, car l’offre a été souscrite 154,71 fois avec le soutien de tous types d’investisseurs. Les investisseurs non institutionnels ont acheté des actions 424,69 fois la part qui leur était réservée, la part des acheteurs institutionnels qualifiés a été comptabilisée 196,36 fois, tandis que la part réservée aux investisseurs particuliers a été souscrite 15,20 fois.

La société a levé 1 039,6 crore de roupies grâce à son introduction en bourse, qui était une offre de vente complète (OFS) par des actionnaires vendeurs, dont Rashmi Verma, Qualcomm Asia Pacific Pte Ltd et Zenrin Co.

