La liste de Pokémon UNITE s’agrandit pour inclure Tsareena ce mois-ci

Pokémon UNITE est salué pour le flux continu de soutien qu’il reçoit de ses développeurs. Avec de nouvelles fonctionnalités de jeu, des correctifs et des corrections de bugs, des passes de saison et de nouveaux personnages, Pokémon UNITE est un excellent début dans le genre MOBA pour la franchise Pokémon.

Le dernier nouveau personnage du jeu vient de Pokémon Soleil et Lune, qui se déroule dans la région d’Alola, de la même manière que le dernier personnage, Decidueye. Tsareena, le Pokémon de type Herbe, semble être un concurrent sérieux dans la liste du jeu, utilisant des mouvements de combat à courte portée impliquant ses jambes fortes.

Tel que rapporté par Serebii, Tsareena devrait être disponible à partir du 9 décembre 2021, avec une campagne qui accorde la licence pour jouer à Tsareena gratuitement si les joueurs se connectent pendant la campagne. Jusqu’à présent, aucun mot n’est encore sorti des sources officielles des médias sociaux Pokémon, donc tout ce que nous avons à faire est la bande-annonce disponible pour Tsareena. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant lorsque plus d’informations sur ce nouveau contenu seront publiées.

