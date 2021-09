La liste de souhaits d’Adam pour l’explosion des produits d’automne d’Apple

Dans le monde Apple, septembre signifie une chose : la saison des événements est à nos portes ! Bien que nous n’ayons peut-être qu’un seul événement Apple cet automne, ou peut-être trois comme l’année dernière, ou peut-être même plus selon la rumeur à laquelle vous pensez, nous savons qu’Apple propose une tonne de produits pour des mises à jour importantes.

Avec des rumeurs qui tourbillonnent encore, voici les choses que je suis le plus excité de voir au cours des prochains mois.

iPad mini 6

Bien qu’il ne figure peut-être pas en tête de la liste de souhaits de nombreuses personnes, l’iPad mini 6 me semble être le produit le plus excitant de l’agenda. L’actuel iPad mini de 5e génération, sorti en 2019, est un peu long dans la dent. Ses composants internes sont pour la plupart bien (bien qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’ils ne deviennent obsolètes), il prend en charge l’ancien Apple Pencil et son langage de conception est resté pratiquement le même depuis la création de l’iPad mini.

Les rumeurs font état d’un tout nouveau design d’iPad mini, qui s’apparente beaucoup plus aux modèles actuels d’iPad Pro et d’iPad Air. Cela permettrait à l’appareil de devenir encore plus petit ou, de préférence, d’intégrer plus d’écran dans la même empreinte globale en passant d’un bord à l’autre.

Je possède déjà un iPad Pro 12,9 pouces et j’adore son langage de conception et l’expérience de son utilisation avec un clavier magique, mais il est trop grand pour être utilisé confortablement pour lire ou même tenir pendant de longues périodes pour regarder un film ou jouer à un jeu. Un iPad mini 6 mis à jour serait parfait pour ces cas d’utilisation. La prise en charge d’Apple Pencil 2 en ferait également le meilleur iPad à utiliser comme bloc-notes portable.

AirPod 3

Les AirPods 2 ont ajouté des fonctionnalités supplémentaires tout en conservant le même design que le modèle de première génération. Les AirPods 3 devraient rompre avec cette conception au profit d’un look plus proche des AirPods Pro actuels avec une tige plus courte et des embouts auriculaires remplaçables.

Les rumeurs suggèrent que ces nouveaux AirPod d’entrée de gamme seront une mise à jour importante et arriveront cet automne, même si j’espère qu’ils ne prendront pas les embouts intra-auriculaires des AirPods Pro actuels. Je suis pour un design global plus compact, mais les écouteurs intra-auriculaires n’ont jamais fonctionné pour moi, c’est pourquoi j’ai évité les AirPods Pro jusqu’à présent. On dirait que je n’ai peut-être pas de chance cette année.

Mini-LED MacBook Pro

Nous ne verrons peut-être aucune mise à jour Mac lors de l’événement Apple de septembre si la société choisit de diviser cela en un événement distinct plus tard cet automne, mais tous les signes indiquent qu’un nouveau MacBook Pro 2021 sera révélé à un moment donné.

La rumeur dit que la machine comporte un mini écran LED, ce qui en fait le premier Mac à adopter cette technologie après ses débuts dans l’iPad Pro M1, et est disponible en 14 pouces et 16 pouces. À l’extérieur, on s’attend à ce que le nouveau MacBook Pro présente un design plus plat et plus carré, comme Apple l’a poursuivi dans ses autres versions récentes, tandis qu’à l’intérieur, il sera alimenté par le silicium Apple de nouvelle génération.

Je tiens mon MacBook Pro Retina depuis fin 2013. Bien que la durée de vie de sa batterie ne soit plus ce qu’elle était et que le ventilateur soit certainement beaucoup plus actif de nos jours, il fonctionne toujours très bien et m’a permis d’éviter le drame de clavier papillon. J’utilise également mon Mac de bureau pour le travail et mon iPad pour la plupart des autres choses, donc un ordinateur portable mis à niveau n’a pas été nécessaire jusqu’à présent.

Cela étant dit, mon modèle 2013 ne fera pas l’affaire pour macOS Monterey cet automne et, ayant utilisé un MacBook Air M1, j’ai été époustouflé par les performances d’une machine aussi fine, légère et silencieuse. Ce modèle de MacBook Pro mis à jour pourrait être celui qui me permettra de mettre à niveau et je suis très heureux de le voir être dévoilé.

iPhone 13 Pro

Les seules garanties dans la vie sont la mort, les impôts et un nouvel iPhone chaque année. Nous savons que nous aurons de nouveaux modèles cette année, probablement dans les mêmes tailles qu’en 2020, avec de solides changements d’une année à l’autre.

L’année dernière, j’ai découvert que l’ensemble des fonctionnalités de l’iPhone 12 Pro n’était pas suffisant pour me faire dépenser de l’argent supplémentaire. Je suis donc passé d’un iPhone 11 Pro à l’iPhone 12 standard. dans une magnifique couleur bleue, j’ai apprécié le ralentisseur A14 Bionic, le tout au prix de la caméra téléobjectif que je n’ai presque jamais utilisée et du LiDAR que j’oublie toujours que mon iPad Pro possède.

Ce que vous recherchez dans un téléphone peut varier, mais j’ai trouvé que l’iPhone 12 répond parfaitement à mes besoins. Ce que j’aimerais voir dans l’iPhone 13 Pro, c’est quelque chose qui vaut le coût supplémentaire par rapport à l’iPhone 13 standard.

Cela pourrait finir par être l’écran ProMotion qui permet un taux de rafraîchissement permanent et de 120 Hz, ainsi que d’énormes nouvelles mises à niveau de l’appareil photo, bien que je puisse finir par rester avec l’iPhone 13 ordinaire si les différences de fonctionnalités ne justifient pas le saut de prix. Quoi qu’il en soit, je suis impatient de voir comment ça se passe.

Apple Watch série 7

L’Apple Watch Series 7 fait partie de ma liste de souhaits plus par intérêt que par intention d’achat. Comme l’iPhone, il est très peu probable qu’Apple s’éloigne de la cadence annuelle de mise à jour du produit à ce stade, donc je ne souhaite pas qu’il existe en soi, mais je souhaite qu’il ne soit pas retardé et qu’il ait certaines des fonctionnalités les plus excitantes que nous avons vues rumeurs.

Des nouvelles récentes indiquent un retard potentiel de l’Apple Watch Series 7 et que plusieurs des meilleures fonctionnalités de l’Apple Watch sont repoussées à 2022, ce qui rend la mise à niveau de cette année beaucoup moins appétissante. Je porte toujours une Apple Watch Series 4 tous les jours, car les mises à niveau des séries 5 et 6 ne m’ont pas vraiment attiré. Une Apple Watch totalement repensée attirerait certainement mon attention, mais si l’ensemble des fonctionnalités est par ailleurs pratiquement inchangé, je pourrais quand même finir par passer sur le modèle de cette année aussi.

AccueilPod

Je sais, il n’y a littéralement aucune preuve qu’un nouveau HomePod arrive cette année, mais qu’est-ce qu’une liste de souhaits sans un petit casting de souhaits ? Je suis tout-en-un sur HomeKit et j’ai plusieurs mini haut-parleurs HomePod et HomePod disséminés dans ma maison afin que je puisse diffuser de la musique et avoir un accès facile à Siri où que je sois.

Lorsque le HomePod original est sorti, j’étais sceptique quant à son utilité en tant que produit pour la maison intelligente, mais sa qualité sonore en tant que haut-parleur m’a convaincu. Au cours des années qui ont suivi son lancement, il s’est progressivement amélioré dans le domaine de la maison intelligente également. Cela étant dit, il est super vieux en ce qui concerne le matériel qui va bientôt commencer à le retenir. À l’intérieur, il exécute la puce A8, qui avait déjà plusieurs années lorsque le HomePod a été annoncé en 2017, et il est sorti avant que des technologies comme Thread ne soient devenues courantes.

Le HomePod mini est un appareil formidable qui est clairement plus réactif que son homologue plus grand et, bien que son son soit impressionnant pour sa taille, le petit haut-parleur n’a pas le même punch que le modèle original.

J’aimerais qu’Apple annonce un nouvel appareil HomePod cet automne. Que ce soit le HomePod avec écran ou le combo HomePod plus Apple TV, cela ne me dérange pas. Je veux juste qu’Apple continue de se concentrer sur cette catégorie de produits. Avec Siri, HomeKit, Dolby Atmos et Lossless Audio, ainsi que des technologies comme FaceTime et des services comme Apple TV+ et Fitness+ à exploiter si le prochain HomePod dispose d’un écran, Apple peut faire beaucoup dans cet espace.

