La liste de souhaits de Jürgen Klopp pour Noël

11/11/2021 à 17:56 CET

Artur López

Liverpool a à peine renouvelé son bloc actuel depuis qu’il a été sacré champion de la Ligue des champions 2018/19. Quelques ajouts comme Thiago Alcántara en 2020, ou Ibrahima Konaté L’été dernier, ils ont ajouté de la poudre à canon aux « Rouges ». Cependant, l’équipe anglaise a souffert excessivement du fléau des pertes en défense qui les a séparés de la lutte pour la précédente Premier League. En été, il n’a pas pu rivaliser avec Manchester City pour la signature de Jack Grealish, l’acquisition la plus chère de l’histoire des ‘Citizens’ pour 117,5 millions d’euros.

Cependant, cette tendance immobile sur les marchés des transferts récents semble changer en janvier. Liverpool est déterminé à exaucer les souhaits de Jürgen Klopp, qui, selon le Daily Star, a jeté son dévolu sur trois joueurs. Les nouvelles recrues en herbe de Liverpool sont Marcelo Brozovic, Arnaut Danjuma et Gleison Bremer.

Le premier, l’un des visages les plus reconnaissables de l’Inter Milan, contrat se termine l’été prochain et à 28 ans, il est au sommet de sa carrière de footballeur. Selon divers médias, le milieu de terrain atterrirait en Angleterre pour un Salaire annuel qui oscillerait entre sept et huit millions d’euros. L’avalanche de victimes qui dévaste celles de Klopp a laissé le milieu de terrain de Liverpool épuisé, sans Thiago, Fabinho, Naby Keita, Milner, Harvey Elliot ou Curtis Jones. Le technicien des ‘Reds’ a besoin d’urgence d’un morceau de niveau qui couvre ce vide laissé dans la médullaire. Le Barça a aussi en vue la barre des interistas.

La deuxième incorporation qu’ils envisagent à Liverpool est celle d’Arnaut Danjuma, une autre découverte de Villarreal. L’ailier de 24 ans est une demande expresse afin de rattraper les pertes temporaires de Mohamed Salah et Sadio Mané, qui participeront à la Coupe d’Afrique en janvier prochain. Si c’était le cas, Danjuma ne jouerait qu’une demi-saison dans le ‘Yellow Submarine’. Le Néerlandais a marqué cinq buts en onze matches de Liga et deux en quatre matches de Ligue des champions. Sans aucun doute, le footballeur de Bournemouth du championnat anglais est l’échantillon vivant du bon œil de la direction sportive de Villarreal.

La dernière pièce dont Klopp a besoin pour terminer le puzzle est Gleison Bremer, Centre brésilien de 24 ans dans les rangs de Turin. Cependant, Liverpool a le rude concurrence de Tottenham d’Antonio Conte, un autre des grands agitateurs du prochain marché d’hiver. Même si plusieurs médias assurent que Liverpool a pris les devants pour le défenseur de Rio de Janeiro.