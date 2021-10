La liste définitive des candidats au Ballon d’Or

29/10/2021 à 18:09 CEST

La FIFA a déjà officialisé la liste des 30 finalistes du Ballon d’Or 2021, où Leo Messi, Robert Lewandowski et Jorginho sont présentés comme les grands aspirants pour compléter le podium. Malgré la dernière excellente séquence de Karim Benzema, les mauvais résultats du Real Madrid la saison dernière l’empêchent d’être un vrai candidat au Ballon d’Or qui, Sauf surprise, il finira entre les mains de l’attaquant du PSG.

L’Argentin, qui a quitté le FC Barcelone cet été pour le PSG après ne pas être parvenu à un accord de renouvellement, il a conquis la Copa del Rey et la Copa de América avec l’albiceleste, en plus de terminer deuxième meilleur buteur de la saison avec 30 buts. Ce pourrait être son septième Ballon d’Or, quelque chose que personne n’a jamais réalisé dans l’histoire du football.

La liste des 30 finalistes est composée de : Erling Haaland, Riyad Mahrez, N’Golo Kanté, Leonardo Bonucci, Mason Mount, Harry Kane, Gianluigi Donnarumma, Karim Benzema, Raheem Sterling, Nicolo Barella, Leo Messi, Bruno Fernandes, Pedri, Luka Modric, Giorgio Chiellini, Kevin De Bruyne, Neymar, Ruben Dias, Lautaro Martínez, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Jorginho, Mohamed Salah, César Azpilicueta, Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo, Gerard Moreno, Phil Foden, Kylian Mbappé et Luis Suárez.

Pedri, Azpilicueta et Gerard Moreno, les seuls Espagnols

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri ; l’attaquant de Villarreal Gérard Moreno ; et le défenseur de Chelsea César Azpilicueta sont les seuls joueurs espagnols présents dans les 30 candidats au Ballon d’Or. Les deux champions de Ligue Europa et de Ligue des Champions, respectivement, accompagnent le canari, l’un des noms propres du football national.

En réalité, Pedri est le seul joueur du Barça qui figure sur la liste et le joueur qui a le plus grandi en 2021 : il s’est imposé comme une pièce vitale sous Ronald Koeman au FC Barcelone et a été important avec l’Espagne à la fois en Championnat d’Europe et aux Jeux olympiques. Jeux, où ils ont obtenu une médaille d’argent méritoire lorsqu’ils sont tombés contre le Brésil lors de la finale de Tokyo 2020.