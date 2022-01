La liste définitive des participants au Dakar

01/01/2022

Le à 13:40 CET

A l’issue des vérifications techniques et administratives, les listes officielles des coureurs font état de 409 véhicules inscrits en course, dont 144 motos (dont 33 en Original by Motul), 20 quads, 87 voitures en T1, 2 en T2, ainsi comme 48 en T3 « Light Prototypes & rdquor ;, 47 en T4 » SSV & rdquor ;, 56 camions (T5) et, enfin, 5 véhicules en catégorie Open.

Parmi eux, 206 concurrents font leurs débuts au Dakar, tandis que 121 pilotes et copilotes avec la distinction « Legend & rdquor; concourir pour la 10e fois ou plus dans la course. Le contingent féminin s’est également considérablement étoffé, avec un total de 28 participants, dont 3 équipes 100% féminines. Sur le podium des nationalités représentées, la France s’impose avec 170 pilotes inscrits, suivie par l’Espagne (74) et les Pays-Bas (64).

La liste complète dans ce lien.