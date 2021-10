La liste définitive : la NBA sélectionne les 75 meilleurs de l’histoire

Année d’anniversaire, année de célébration. La NBA fête ses 75 ans et, parmi de nombreux autres actes, événements et jeux indiqués dans le calendrier, elle commémore également cette figure spéciale avec mettre à jour sa célèbre liste des meilleurs de l’histoire. Le précédent était en 1996 avec 50 élus et cette fois il y en a 75. Une sélection qui donne le vertige rien qu’à y regarder pour la quantité de talents, d’histoire, de bagues, de MVP et de toutes les stars accumulées.

Qui n’est pas entré finalement est Pau Gasol, qui l’incluait dans certaines listes précédentes faites par des journalistes américains. Bien que la vérité soit qu’ils n’étaient pas la majorité. Les seuls Européens sélectionnés ont été Dirk Nowitzki et Giannis Antetokounmpo. L’Espagnol, vainqueur de deux anneaux avec les Lakers, qui semble vouloir retirer son maillot prochainement, devra attendre une nouvelle mise à jour NBA pour voir son nom parmi les plus grandes légendes de l’histoire de la meilleure ligue du monde.

Et la vérité est qu’il n’aurait pas été fou que Pau ait rejoint la nouvelle liste par rapport à il y a 25 ans si l’on prend en compte le nombre de nouveaux joueurs qui sont entrés. Rien qu’aujourd’hui, dernier jour où les noms des élus ont été dévoilés (l’annonce a été répartie sur trois jours), 17 nouveaux joueurs sont entrés. Certains sont toujours actifs et très visibles, comme LeBron, Curry ou Kwahi, d’autres pas autant que Lillard, et certains classiques qui ne sont pas entrés en 96, comme McAdoo, Wilkins ou Payton. Bien sûr vous êtes les évidentes (Jordan, Magic, Bird, Kareem, Russell, Chamberlain, Duncan, Kobe, Shaquille…), de nombreux pionniers (Mikan, Petit, Cousy…) et les stars du nouveau siècle (Wade, Nash , Durant, Antetokounmpo…).

La liste, choisie par les joueurs, entraîneurs et managers actuels et historiques, ainsi que par les légendes et les journalistes de la WNBA, est la suivante :

