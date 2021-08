La liste d’emplois Walmart taquine que les paiements en bitcoins pourraient arriver

Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies ont connu une année tumultueuse jusqu’à présent. Nous avons vu le bitcoin grimper à près de 65 000 $ à la mi-avril, puis perdre plus de 50 % de sa valeur trois mois plus tard lorsqu’il est tombé en dessous de 30 000 $ par pièce. Contrairement aux précédentes courses haussières, ce ne sont pas seulement les investisseurs de détail qui ont suscité l’enthousiasme. Les institutions financières et les entreprises se sont également montrées à la hauteur. Ils ont cherché à investir dans la cryptographie ou à répondre aux besoins de leurs clients. PayPal en est un exemple. Le service de paiement prend désormais en charge le trading de bitcoins et permet aux utilisateurs de payer des marchandises via crypto. Cependant, ce processus implique l’échange de jetons numériques contre un fiat lors d’un paiement en ligne avec PayPal. Dans un avenir pas trop lointain, les passionnés de crypto pourraient être en mesure de dépenser des pièces numériques directement dans les magasins en ligne. Après que des rumeurs aient dit il y a quelques semaines qu’Amazon s’intéressait aux paiements en bitcoins, un autre géant envisage les paiements en bitcoins : Walmart.

Il y a quelques semaines, une offre d’emploi Amazon associée à un rapport d’un initié a déclaré qu’Amazon envisageait les paiements en bitcoins. L’objectif ultime du géant du commerce électronique était de créer son propre jeton numérique. Amazon n’a pas tardé à nier qu’il accepterait les paiements en bitcoins.

Qu’en est-il de l’intérêt de Walmart pour le bitcoin ?

Le prix du bitcoin monte en flèche depuis quelques semaines. Le jeton numérique est passé à plus de 48 000 $, oscillant autour du nouveau sommet local pendant quelques jours. La découverte du travail de cryptographie de Walmart s’inscrit dans ce contexte. Il y a beaucoup d’excitation sur le marché, ce qui fait grimper les prix de toutes les pièces.

Walmart est à la recherche d’un expert en cryptographie expérimenté qui deviendra le « chef de file des produits de monnaie numérique et de crypto-monnaie », selon Coin Telegraph.

La liste d’emplois donne l’impression que Walmart explore en effet des méthodes de paiement supplémentaires, en plus des options de paiement habituelles :

En tant que l’un des plus grands détaillants et sociétés de commerce électronique, Walmart propose un large éventail d’options de paiement à ses clients. En tant que responsable de la devise numérique / crypto-monnaie chez Walmart, vous serez responsable du développement de la stratégie de la devise numérique et de la feuille de route des produits.

L’offre d’emploi Walmart indique que l’entreprise recherche une personne qui « possèdera et dirigera la stratégie de monnaie numérique pour Walmart ».

L’emplacement de la position peut également être révélateur des plans bitcoin de Walmart. Le responsable de la cryptographie de Walmart travaillera depuis le siège social de Walmart à Bentonville, Arkansas.

Walmart, technologie blockchain et Hazel

La plupart des gens associent le bitcoin aux paiements. Mais la technologie blockchain sous-jacente peut être utilisée à d’autres fins. Comme le souligne Coin Telegraph, l’intérêt de Walmart pour la technologie blockchain n’est pas nouveau. La société a déposé des brevets pour toutes sortes d’idées liées à la blockchain. Cela inclut une monnaie numérique adossée au dollar américain qui était similaire à la Balance de Facebook. Le détaillant a également examiné la technologie blockchain pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Il a également déposé des brevets blockchain pour les marchés clients et les technologies d’appareils intelligents

En plus de cela, la nouvelle a éclaté il y a quelques semaines que Walmart a créé sa propre entreprise fintech appelée Hazel.

Combinés, tous ces développements suggèrent que les paiements en bitcoins pourraient être sur le radar de Walmart.

