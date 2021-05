La liste des 26 choisis par Luis Enrique pour le Championnat d’Europe

24/05/2021 à 6h30 CEST

Luis Enrique Martínez a facilité l’appel de 26 joueurs qui défendront l’équipe espagnole à l’Euro 2020. L’entraîneur est apparu dans la salle Luis Aragonés du Ville de football de Las Rozas de communiquer les noms des personnes choisies pour jouer le championnat.

L’Espagne se concentre le 31 mai à Las Rozas et jouera les matchs de la première phase à Séville. La Roja fera ses débuts le 14 juillet contre la Suède, pour jouer plus tard contre la Pologne (19/6) et la Slovaquie (23/6).

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale, ainsi que les quatre meilleurs tiers. L’Espagne aspire à la première place, ce qui la placerait sur la voie des huitièmes de finale à Glasgow, les quarts à Rome et les demi-finales et la finale seront à Londres.

Gardiens de but: Unai Simón, De Gea, Robert Sánchez

Défenses: Jesús Navas, Pol Lirola, Nacho, Eric Garcia, Sergio Ramos, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba, Gayà

Milieux de terrain: Busquets, Rodri, Thiago, Canales, Fabián, Koke, Pedri, Marcos Llorente.

Attaquants: Ferran Torres, Morata, Gerard Moreno, Dani Olmo, Oyarzabal, Asensio.