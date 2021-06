La liste des actions de KIMS est supérieure de 22% au prix de l’introduction en bourse: le Krishna Institute of Medical Sciences fait des débuts fulgurants sur le marché

KIMS avait une capitalisation boursière de Rs 8 074 crore sur la liste. (Photo : REUTERS)

Les actions de l’Institut des sciences médicales de Krishna (KIMS) ont fait une forte cotation en bourse aujourd’hui dans un contexte de sentiment de marché mitigé. Les actions de l’Institut des sciences médicales de Krishna ont été ouvertes à la négociation à 1 008 Rs par action, en hausse de 22% ou 183,9 Rs chacune par rapport au prix d’introduction en bourse de 825 Rs par action. KIMS, un groupe de soins de santé de premier plan, opère dans les États du sud de l’Andhra Pradesh et du Telangana. La société était entrée sur le marché des introductions en bourse pour augmenter de 2 143 crores de roupies grâce à une offre de vente et à une nouvelle émission. Lors de la cotation, l’action avait une capitalisation boursière de Rs 8 074 crore.

L’IPO de KIMS a vu les investisseurs faire une offre pour 2,59 actions crore dont 24,24 actions lakh faisaient partie d’une nouvelle émission tandis que les 2,35 actions crore restantes ou 91,6% de l’émission totale ont été vendues par les actionnaires existants en tant qu’offre de vente (OFS). L’actionnariat post-émission des promoteurs passera à 38,84% tandis que l’actionnariat public augmentera à 61,16%.

75 % de l’émission a été réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), qui ont offert 5,26 fois la part réservée. Les investisseurs non institutionnels (NII) ont réservé 15 % de l’émission et souscrit 1,89 fois la quote-part. Les investisseurs particuliers étaient éligibles pour 10 % de la taille de l’émission et l’offre 2,9 fois pour la portion. Les salariés de l’entreprise de santé ont entièrement souscrit à leur part de l’émission. Avec cela, l’abonnement total pour KIMS IPO était de 3,86 fois.

KIMS exploite neuf hôpitaux multi-spécialités d’une capacité de 3 064 lits, dont plus de 2 500 lits opérationnels. Il offre une gamme complète de services de santé à travers 25 spécialités et super spécialités. « KIMS possède l’une des plus grandes chaînes d’hôpitaux d’Andhra Pradesh et de Telangana. Il a déclaré Rs 1 340,1 crore de revenus et Rs 381 crore d’EBITDA ajusté au cours de l’exercice 21, le plus élevé de l’Andhra Pradesh et du Telangana », a déclaré ICICI Direct dans une note d’introduction en bourse. Ils ont ajouté que KIMS a démontré l’une des meilleures performances financières parmi ses pairs. ICICI Direct a obtenu une note « S’abonner » sur la question pour les gains de cotation, s’attendant à ce que les données financières soient déprimées à l’avenir.

À partir du produit de la nouvelle émission, la société prévoit de rembourser 150 crores de roupies de sa dette totale en cours et les fonds restants doivent être utilisés en partie pour les dépenses d’investissement et les objectifs généraux de l’entreprise. « Compte tenu des fortes charges à payer internes, nous nous attendons à ce que KIMS soit sans dette nette au cours de l’exercice 22. À l’avenir, KIMS pourrait s’endetter pour financer ses investissements », déclarent les analystes de Ventura Securities. «Nous évaluons le stock à Rs 1 275 (17x FY24 EV/EBITDA). Cela représente une hausse potentielle de 55% par rapport au prix d’introduction en bourse de Rs 825 par action (bande supérieure) au cours des 24 prochains mois », ont-ils ajouté.

Parmi les préoccupations rencontrées par KIMS figure une vague supplémentaire de Covid-19. La pandémie actuelle a entraîné une baisse du nombre de patients hospitalisés. En outre, la dépendance du KIMS vis-à-vis des hôpitaux d’Hyderabad est également considérée comme une préoccupation. KIMS rejoint des pairs tels que Apollo Hospitals, Fortis Healthcare, Aster DM Healthcare, entre autres sur les bourses.

