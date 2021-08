La liste des actions de Nuvoco Vistas est à perte ; commencer à négocier avec une remise de 17 % sur le prix de l’introduction en bourse

Liste des actions de Nuvoco Vistas à rabais par rapport au prix de l’introduction en bourse. (Image: REUTERS)

Les actions de Nuvoco Vistas ont fait une faible cotation en bourse, même si les indices de référence et les marchés plus larges se négociaient avec des gains. Les actions de la société ont commencé à se négocier à 471 Rs chacune aujourd’hui, en baisse de 17,37% par rapport à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse de 570 Rs par action. Avec cela, Nuvoco Vistas est devenu la deuxième cotation récente à se négocier à rabais sur cotation, après CarTrade Tech. Nuvoco Vistas, le cinquième plus grand cimentier du pays en termes de capacité, était entré sur le marché primaire plus tôt ce mois-ci pour lever 5 000 crores de roupies. L’introduction en bourse massive de la société a été souscrite 1,71 fois par les investisseurs. Lors de l’inscription, la capitalisation boursière de Nuvoco Vistas était de Rs 16 822 crore.

Vérifiez le prix en direct: Nuvoco Vistas

L’introduction en bourse de Nuvoco Vistas a été entièrement souscrite dans l’ensemble, cependant, seuls des investisseurs institutionnels qualifiés avaient entièrement souscrit leur part. Les investisseurs non institutionnels (NII) et les investisseurs particuliers n’avaient pas soumissionné pour la part qui leur était réservée. Les NII ont souscrit à l’introduction en bourse 0,66 fois tandis que la portion de détail a été souscrite 0,73 fois. Après l’émission, les promoteurs de la société détiennent désormais une participation de 71 % dans la société, contre 95,25 % auparavant. L’actionnariat public a augmenté à 29 % contre 4,76 % auparavant.

“Nous aimons NVCL en raison de sa position de leader sur le marché de l’Est à croissance rapide, de son large portefeuille de produits haut de gamme et de sa capacité à intégrer avec succès de grandes acquisitions”, avaient déclaré plus tôt les analystes de Motilal Oswal Financial Services. Ils ont évalué l’émission à 146 $ FY21 EV/tonne (USD) et 16,6x EV/EBITDA sur une base post-émission, ce qui, selon eux, était inférieur à la moyenne du secteur compte tenu de données financières légèrement plus faibles. “On s’attend à ce qu’elle connaisse une forte croissance grâce à ses plans d’expansion, à l’intégration de NU Vista et à la réduction de la dette”, ont-ils ajouté tout en épinglant une note “S’abonner à long terme” à l’introduction en bourse.

Pendant ce temps, les analystes de Choice Broking ont constaté que l’émission était évaluée à une prime par rapport à la moyenne des pairs. “Dans une fourchette de prix plus élevée de Rs 570, NVCL exige un multiple EV/EBITDA de 18,2x, ce qui est supérieur à la moyenne de ses pairs de 15,2x”, ont-ils déclaré. Cependant, malgré cela, compte tenu de la reprise du secteur immobilier ainsi que d’une foule d’autres facteurs, la société de courtage a attribué une note « S’abonner à long terme » à la question.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.