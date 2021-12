La liste des actions de Star Health et Allied Insurance à prix réduit par rapport au prix de l’introduction en bourse, chute de plus de 5 % sur les premiers échanges

L’introduction en bourse de Star Health and Allied Insurance n’a pas été entièrement souscrite par les investisseurs. (Photo : REUTERS)

Les actions de Star Health et Allied Insurance Company sont cotées en bourse aujourd’hui à un prix inférieur au prix d’introduction en bourse. Les actions ont commencé à se négocier à Rs 848 par action, en baisse de 5,69% ou Rs 51,2 par action par rapport au prix d’émission de Rs 900 par action. Quelques minutes après le premier jour de négociation, le titre a réduit ses pertes et a été vu augmenter, se rapprochant du prix d’émission. La faible cotation était conforme aux attentes après que l’introduction en bourse n’a pas attiré l’intérêt des investisseurs lors de sa vente initiale d’actions de trois jours plus tôt ce mois-ci. Star Health est soutenu par l’investisseur de premier plan Rakesh Jhunjhunwala, qui détient une participation de 14,98 % dans la compagnie d’assurance privée. Lors de la cotation, Star Health et Allied Insurance Company avaient une capitalisation boursière de Rs 48 850 crore.

L’introduction en bourse de 7 249 crores de Rs avait suscité une réponse mitigée des investisseurs de Dalal Street, n’ayant pas réussi à augmenter ledit montant. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont fait une offre pour 1,03 fois la taille de l’introduction en bourse qui leur était réservée, tandis que la partie au détail de l’émission a été souscrite 1,10 fois. Cependant, les investisseurs non institutionnels (NII) et les employés de la société n’ont pas entièrement souscrit leur part de l’introduction en bourse.

Les analystes avaient levé des drapeaux rouges autour des valorisations demandées par la société. « Dans la fourchette de prix la plus élevée de Rs. 900, Star Health exige une prime MCAP-to-net gagnée multiple de 10,3x, ce qui est supérieur à la moyenne des pairs. De plus, les valorisations demandées présentent une prime élevée par rapport aux récentes émissions de capital », avaient déclaré plus tôt les analystes de Choice Broking. Star Health est l’un des plus grands assureurs-maladie privés en Inde avec une part de marché de 15,8 % au cours de l’exercice 2021. La société se concentre principalement sur le segment du marché de la santé au détail. Il offre une gamme d’options de couverture flexibles et complètes pour la santé au détail, la santé de groupe, les accidents personnels et les voyages à l’étranger.

L’entreprise a vu sa rentabilité être touchée pendant la pandémie de covid-19, impactée par une augmentation des réclamations. Start Health and Allied Insurance a signalé une perte d’exploitation de Rs 1 071 crore au cours de l’exercice 2020-21, contre un bénéfice de Rs 360,8 crore et Rs 164,7 crore au cours des exercices 2019-20 et 2018-19.

