La liste des champions du championnat du monde de Formule 1

12/12/2021

Le à 16:08 CET

Max Verstappen est entré dans l’histoire et a été proclamé champion du monde de Formule 1 dans la dernière manche de la Coupe du monde de la saison 2021 : le GP d’Abou Dhabi. Il s’agit de la première couronne du pilote Red Bull dans l’élite. De son côté, Lewis Hamilton reste septuple champion du monde après avoir affronté le Néerlandais sur le circuit de Yas Marina pour le titre tant convoité. Hamilton a remporté son premier championnat en 2008 aux côtés de McLaren tandis que les six autres l’ont fait aux côtés de son équipe « habituelle », Mercedes (depuis 2003). L’Anglais a remporté six titres au cours des six dernières années et égalé les sept couronnes du Kaiser, Michael Schumacher.

Par derrière, ils s’installent Juan Manuel Fangio avec cinq coupes du monde (1951, 1954, 1955, 1956 et 1957), Alain Prost avec quatre (1985, 1986, 1989 et 1993) et Sebastian vettel avec quatre également (2010, 2011, 2012 et 2013).

Quant aux Espagnols, on ne peut oublier Le doublé de Fernando Alonso. l’asturien a remporté deux championnats d’affilée (en 2005 et 2006) aux côtés de Renault, se positionnant comme l’Espagnol le plus titré dans la catégorie. Puis il enchaîne sur d’autres championnats comme le Championnat du Monde d’Endurance où il n’est pas passé inaperçu et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, il revient en F1 avec Alpine.

De même, il faut aussi souligner la trajectoire de Carlos Sainz Jr. en F1. Il a commencé sa carrière avec Toro Rosso pour ensuite courir avec Renault, McLaren et actuellement, avec Ferrari et, bien que le natif de Madrid n’ait pas encore remporté de championnat du monde en Formule 1, de grandes choses étaient attendues de lui après son passage dans l’équipe italienne. Ainsi, au GP d’Abu Dhabi, il est monté sur la troisième marche du podium et a signé la cinquième place du championnat des pilotes.

PALMARÉS FORMULE 1 MISE À JOUR

2021 : Max Verstappen

2020 : Lewis Hamilton

2019 : Lewis Hamilton

2018 : Lewis Hamilton

2017 : Lewis Hamilton

2016 : Nico Rosberg

2015 : Lewis Hamilton

2014 : Lewis Hamilton

2013 : Sébastien Vettel

2012 : Sébastien Vettel

2011 : Sébastien Vettel

2010 : Sébastien Vettel

2009 : Jenson Bouton

2008 : Lewis Hamilton

2007 : Kimmi Räikkonen

2006 : Fernando Alonso

2005 : Fernando Alonso

2004 : Michael Schumacher

2003 : Michael Schumacher

2002 : Michael Schumacher

2001 : Michael Schumacher

2000 : Michael Schumacher

1999 : Mika Häkkinen

1998 : Mika Häkkinen

1997 : J. Villeneuve

1996 : Damon Hill

1995 : Michael Schumacher

1994 : Michael Schumacher

1993 : Alain Prost

1992 : Niguel Mansell

1991 : Ayrton Senna

1990 : Ayrton Senna

1989 : Alain Prost

1988 : Ayrton Senna

1987 : Nelson Piquet

1986 : Alain Prost

1985 : Alain Prost

1984 : Niki Lauda

1983 : Nelson Piquet

1982 : Rosberg

1981 : Nelson Piquet

1980 : A. Jones

1979 : J. Scheckter

1978 : M. Andretti

1977 : Niki Lauda

1976 : James Hunt

1975 : Niki Lauda

1974 : E. Fittipaldi

1973 : J. Stewart

1972 : E. Fittipaldi

1971 : J. Stewart

1970 : J. Rindt

1969 : J. Stewart

1968 : G. Hill

1967 : D. Hulme

1966 : J. Brabham

1965 : J. Clark

1964 : J.Surtees

1963 : J. Clark

1962 : G.Hill

1961 : P. Hill

1960 : J. Brabham

1959 : J. Brabham

1958 : M.Hawthorn

1957 : JM Fangio

1956 : JM Fangio

1955 : JM Fangio

1954 : JM Fangio

1953 : A. Ascari

1952 : A. Ascari

1951 : JM Fangio

1950 : N. Farina