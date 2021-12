La liste des clients de TSMC montre qu’Apple représente un quart de ses revenus

Une liste des clients de TSMC montre qu’Apple génère un peu plus d’un quart des revenus du fabricant de puces, à 25,9% – aucune autre entreprise n’atteignant les deux chiffres…

Les données de Bloomberg et Digitimes montrent que le deuxième client de TSMC est MediaTek, à 5,8 %. Tous les autres clients sont inférieurs à 5%.

Cependant, les choses pourraient changer, Intel passant des commandes beaucoup plus importantes à TSMC alors qu’il passe du statut de fabricant de puces à celui de concepteur de puces. L’avance technique du fabricant de puces taïwanaise est si grande qu’il serait difficile pour Intel de rivaliser avec les capacités de fabrication de TSMC – malgré les fanfaronnades de la société américaine.

On peut s’attendre à ce que la coopération entre Intel et TSMC dure au moins la génération 2 nm après 2025. C’est une question de rentabilité et l’objectif de récupération de parts de marché. Pour TSMC, après 2023, Intel a l’opportunité de devenir les trois premiers clients et de devenir l’une des principales sources de croissance rentable chaque année […]

Pour Intel, s’il utilise la fonderie de TSMC pour la fabrication, même s’il perd la face, il peut obtenir un réel avantage. Il prend des raccourcis pour éliminer rapidement la crise des retards de processus et des pénuries de capacité, et réduit considérablement les coûts de fabrication. Face à la concurrence d’AMD, de NVIDIA et d’autres concurrents, sa compétitivité sera grandement améliorée grâce à l’utilisation de TSMC pour la fabrication.

Intel espère saisir la demande mondiale de puces qui a explosé ces dernières années. En plus de ses avantages en matière de technologie de processus, Intel dispose également d’une technologie d’emballage. Il a annoncé un certain nombre de versions clients, dont AWS en tant que premier client à adopter les solutions d’emballage IFS.