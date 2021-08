La liste des Los Angeles Lakers : plus âgée, mais plus de niveau

Le plan d’action de les Lakers de Los Angeles Durant cette première partie de saison c’est très clair : faire vieillir le roster, ajouter de l’expérience et de l’ancienneté sous le commandement de Frank Vogel, et même si cela signifie que vous perdez un peu d’énergie, gagnez en niveau et en performance avec l’arrivée de noms et d’excellents joueurs.

L’alignement des Lakers pour cette prochaine saison comptera ni plus ni moins de 8 joueurs de plus de 32 ans et jusqu’à 37 ans : Kent Bazemore, Russell Westbrook, Wayne Ellington, Dwight Howard, Marc Gasol, Trevor Ariza, LeBron James et Carmelo Antoine.

Bien sûr, parmi tous ces joueurs, il n’y a ni plus ni moins que 5 MVP, 4 Defenders of the Year, 55 All-Star, 46 All NBA, 17 All Defense… écrasant.