La liste des milliardaires de la crypto en 2021

America’s New Ultra-Rich: Un accueil chaleureux pour la première fois, une liste des personnes les plus riches du pays comprend des milliardaires qui ont gagné leur argent grâce aux crypto-monnaies.

Le septuor crypto de Forbes 400 devrait valoir 55,1 milliards de dollars. Avec une valeur nette de 22,5 milliards de dollars, le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, 29 ans, en possède plus de la moitié. Bankman-Fried a construit une plateforme de trading en moins de deux ans qui a traité 13,8 milliards de dollars de volume de transactions. Avec son investissement de 900 millions de dollars dans la série B achevé en juillet, FTX a désormais une capitalisation boursière de 18 milliards de dollars, ce qui en fait le tour de table de capital-investissement en crypto-monnaie le plus important à ce jour.

Mis à part Armstrong, Fred Ehrsam et Jed McCaleb, les trois co-fondateurs de Coinbase sont des débutants. Les propriétaires de Gemini, Cameron et Tyler Winklevoss, possèdent le concurrent de Coinbase, Coinbase, qui est devenu public en avril avec la plus longue cotation jamais enregistrée (86 milliards de dollars).

Chris Larsen, un autre co-fondateur de Ripple et propriétaire d’une fortune de 2,7 milliards de dollars, figurait sur la liste l’année dernière. Selon les estimations actuelles, sa valeur nette a atteint 6 milliards de dollars.

L’intérêt croissant pour les monnaies numériques a incité les investisseurs institutionnels à établir de nouveaux records de prix. Cela a conduit à une augmentation du nombre de crypto-millionnaires. L’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie, a augmenté de près de 1 000 % depuis la mise à jour du top 10 de l’année dernière. La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a récemment franchi 1 000 milliards de dollars pour atteindre la première valeur élevée à 2 400 milliards de dollars en mai. Depuis la sortie de la liste des 10 meilleurs en 2020, le prix du Bitcoin est passé de 10 128 $ à 50 000 $.

Mais ce n’est peut-être que le début. Circle, Karen, Ripple, BlockFi et eToro font partie des entreprises du domaine qui ont déclaré ou laissé entendre leurs ambitions de devenir publiques. La valeur d’entreprises privées de premier plan dans le domaine va monter en flèche en raison de l’afflux de sociétés de capital-risque, dont le fonds crypto de 2,2 milliards de dollars d’Andreessen Horowitz.

1. Sam Bankman-Fried (22,5 milliards de dollars)

Avec la clôture de l’acquisition de 900 millions de dollars de FTX, le milliardaire le plus riche en crypto-monnaies a vu sa richesse presque doubler. La majeure partie de votre argent est investie dans des actions et des jetons FTX (FTT).

2. Brian Armstrong (11,5 milliards de dollars)

Un an après que Coinbase a fait des débuts publics « décisifs », son PDG et co-fondateur, Brian Armstrong, n’a cessé d’augmenter sa richesse. Coinbase serait détenu à 19% par Armstrong.

3. Chris Larsen (6 milliards de dollars)

Le cofondateur et président de Ripple, Brad Garlinghouse, a augmenté sa fortune de 3,3 milliards de dollars. La valeur du jeton XRP a augmenté malgré la bataille juridique en cours avec la Bourse des États-Unis qui accuse Ripple d’avoir enfreint la loi sur les valeurs mobilières.

4. Tyler Winklevoss et Cameron Winklevoss (4,3 milliards de dollars)

En avril, les jumeaux fondateurs de Gemini ont figuré sur la couverture du numéro de Forbes World Billionaires 2021, qui était offert en tant que jeton non consommable dans la boutique du magazine. Une œuvre d’art numérique intitulée « Merchants of the Metaverse » s’est vendue 333 333 $ sur Nifty Gateway, leur portail d’art numérique.

5. Fred Ehrsam (3,5 milliards de dollars)

Il a aidé à créer trois sociétés de cryptographie bien connues, dont Ripple et Mt. Gox, le premier échange BTC important vendu avant cela, était célèbre pour avoir été attaqué, en tant que l’un des pionniers de la blockchain nommé McCaleb. En tant que co-fondateur de Ripple, les avoirs XRP de McCaleb représentent la majorité de sa valeur nette.

Dernières pensées

La nature erratique des prix des crypto-monnaies, qui ont varié entre 29 000 $ et 64 000 $ cette année seulement, peut affecter considérablement la fortune des sociétés de cryptographie. De plus, les autorités du monde entier s’intéressent de plus en plus au domaine au fur et à mesure qu’il se développe et mûrit. FUD (peur, incertitude et doute) est un terme couramment utilisé dans le monde des crypto-monnaies pour décrire les préoccupations de ces préoccupations. Ces inquiétudes ont tendance à pousser le marché vers le bas ; d’où, implicitement, une grande partie de la richesse accumulée par les plus savants.