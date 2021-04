La liste des PFR a également été jugée difficile pendant l’exercice 22

La cotation de LIC, qui a une présence dans tous les coins et recoins du pays, sera probablement extrêmement positive pour les LIC pour apporter une meilleure gouvernance dans l’entité.

Alors que les investisseurs attendent avec impatience la proposition d’inscription de Life Insurance Corporation (LIC) au cours de l’exercice 22, le gouvernement pourrait encore faire la course contre la montre pour achever tous les processus pertinents, y compris le redéfinition des finances de l’assureur d’une manière favorable aux investisseurs, ont déclaré des sources à FE.

La liste des PFR, initialement prévue pour FY21, a ensuite été reportée à FY22.

L’échec de l’exécution de l’introduction en bourse des LIC et du désinvestissement stratégique de BPCL a permis au Centre de ne récolter que 32 835 crores de roupies ou 16% des revenus de désinvestissement budgétisés (BE) de 2,1 crores de Rs lakh en FY21.

Si l’introduction en bourse des LIC n’a pas lieu, l’objectif de désinvestissement de 1,75 crore lakh de Rs en FY22 pourrait également être manqué d’une énorme marge.

Le gouvernement a budgété 1 crore lakh de Rs pour le désinvestissement des participations du gouvernement dans les institutions financières et les banques du secteur public au cours de l’exercice 22.

Une fois la transition du LIC vers la loi sur les sociétés terminée, la préparation de l’introduction en bourse peut prendre au moins six

mois avant que l’offre ne soit mise sur le marché.

Outre la pandémie, l’assureur possède d’énormes parcelles de terrain et des bâtiments à travers le pays, y compris dans des emplacements privilégiés de la plupart des grandes villes du pays.

Si ces actifs sont désormais estimés à leur valeur comptable notionnelle, la capture de leurs valeurs de marché actuelles, qui seraient souvent plusieurs centaines de fois plus élevées, pourrait stimuler la valorisation globale de l’assureur.

La LIC se taille la part du lion dans les activités d’assurance en Inde avec près de 70% de primes d’assurance-vie de première année récupérées par elle, grâce en partie au confort de la garantie souveraine.

Fin décembre, le gouvernement a nommé Milliman Advisors India en tant qu’actuaire comptable chargé de déterminer la valeur intrinsèque du LIC.

SBI Capital Markets et Deloitte Touche Tohmatsu India ont été nommés conseillers en transactions pré-introduction en bourse en août 2020.

Dans le budget de l’exercice 22, le gouvernement a apporté 27 modifications à la Loi sur les PFR pour faciliter l’inscription.

Entre autres ajustements, les modifications conduiront à la mise à jour des livres de comptes conformément à la loi sur les sociétés.

En février, le secrétaire du département des investissements et de la gestion des actifs publics, Tuhin Kanta Pandey, avait déclaré à FE que l’introduction en bourse du LIC pourrait arriver sur le marché d’ici le T4FY22.

Alors que le moment réel de la cotation sera connu plus près du T3FY22, la taille de l’introduction en bourse sera probablement de l’ordre de 5 à 10%, en fonction de l’appétit du marché au moment de l’offre.

Alors que l’évaluation de l’assureur – qui joue souvent White Knight au gouvernement, sera connue plus près de la liste, on pense qu’elle vaut Rs 8-11,5 lakh crore, ce qui signifie qu’une introduction en bourse à 10% pourrait rapporter au gouvernement quelque chose entre Rs 80000 -100 000 crore.

La société d’évaluation privée RBSA Advisors a récemment estimé que la valeur du LIC se situait entre 9,9 et 11,5 crore de lakh Rs.

La cotation de LIC, qui a une présence dans tous les coins et recoins du pays, sera probablement extrêmement positive pour les LIC pour apporter une meilleure gouvernance dans l’entité.

Dans le discours sur le budget de l’exercice 21 du 1er février, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré: «La cotation des entreprises en bourse discipline l’entreprise et lui donne accès aux marchés financiers et débloque sa valeur. Cela donne également l’opportunité aux investisseurs particuliers de participer à la richesse ainsi créée ».

