La liste des prétendants de Ben Simmons continue de s’allonger

L’avenir de Ben Simmons En championnat, il est encore plus que dans les airs et on ne sait pas où il finira par tenter de se tailler un présent et un avenir. Dans la meilleure ligue de basket de la planète c’est sûr, mais on ne sait pas du tout dans quel groupe en particulier, et c’est que les prétendants qui sont après leur incorporation sont nombreux et très divers.

La situation entre le meneur de jeu australien et Sixers de Philadelphie reste en suspens, avec des conséquences très négatives pour les deux parties, et cela a un impact sur les équipes essayant de signer un repêchage NBA numéro 1 qui continue de croître de manière compréhensible.

Les Knicks, Lakers, Timberwolves, Trail Blazers, Kings, Pacers et Cavaliers font partie des équipes intéressées par Ben Simmons, selon @ShamsCharania pic.twitter.com/uXEhbOxRMU – NBA Central (@TheNBACentral) 13 décembre 2021