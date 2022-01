La «liste des prétendants présumés» expose de prétendus faux Amérindiens

Ils viennent pour des mensonges blancs.

Une liste de prétendus faux Amérindiens a commencé à circuler dans les cercles tribaux et universitaires, accusant 195 personnes d’avoir faussement revendiqué une identité indienne à des fins personnelles.

La « liste des prétendants présumés » est la création de Jacqueline Keeler, une écrivaine et militante amérindienne qui a passé des années à éliminer les faux en politique et dans le monde universitaire.

« Tout le monde sur cette liste a fait des déclarations publiques à travers des interviews, dans des livres écrits, des documentaires et même dans des témoignages du Congrès. Ils monétisent également tous leurs revendications. Ce ne sont pas des croyances privées », lit-on dans son introduction. « Nous publierons les noms et les découvertes de tous ceux qui n’ont aucun lien avec la tribu amérindienne qu’ils revendiquent aux États-Unis. »

La liste est un méli-mélo, avec quelques entrées contenant des enregistrements généalogiques détaillés pour sauvegarder les revendications, tandis que d’autres offrent peu au-delà de j’accuse de Keeler. La liste contient à la fois ceux qui sont sondés et ceux qui ont déjà été désavoués par les tribus auxquelles ils prétendent être affiliés.

La liste comprend des imposteurs et des prétendants bien connus comme la sénatrice Elizabeth Warren et Johnny Depp, mais aussi des personnalités moins connues des médias et des arts.

Jacqueline Keeler, une écrivaine et militante amérindienne, a créé la liste pour exposer les faux. Instagram

Nadema Agard, une artiste visuelle de New York qui revendique des ancêtres Lakota, Cherokee et Powhatan, est nommée. Keeler insiste sur le fait que l’héritage d’Agard remonte à la Barbade et a montré des documents généalogiques qui, selon elle, appuyaient l’affirmation.

Agard a nié avoir falsifié ses ancêtres et a qualifié les allégations de Keeler de « chasse aux sorcières » et a envoyé sa propre série de documents qui, selon elle, appuyaient sa demande.

De nombreux accusés sont assis sur des perchoirs universitaires prestigieux. La doyenne adjointe de Dartmouth, Susan Taffe Reed, est nommée. En 2015, Reed a été expulsé de son poste de directeur du programme amérindien de l’école pour avoir prétendument simulé l’appartenance aux nations de l’Est du Delaware.

Reed n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Post.

La question des Pretendians a fait la une des journaux le mois dernier lorsque la plus grande experte en santé autochtone du Canada, Carrie Bourassa, a été évincée après que ses allégations d’appartenance à la nation métisse aient été démystifiées. Les chercheurs ont découvert que son peuple était en fait originaire d’Europe de l’Est et de Russie.

Carrie Bourassa a été évincée de son poste de meilleure experte en santé autochtone au Canada après que ses allégations d’appartenance à la nation métisse aient été démystifiées.David Stobbe/Université de la Saskatchewan

Keeler, 53 ans, membre de la nation Navajo, est né à Cleveland de parents qui s’y sont rendus dans le cadre d’un programme de réinstallation volontaire du Bureau des affaires indiennes au milieu du XXe siècle.

«Je suis un citoyen de la Nation Navajo inscrit. Ma mère est entièrement Navajo. Mon père est le 5/8ème du Yankton Dakota, mais ils ont dû choisir une tribu », a-t-elle déclaré aux critiques en mars. « Mes grands-parents ne parlaient même pas anglais ! Seulement Navajo !

Keeler a déclaré qu’elle avait été inspirée pour créer le document cette année en réponse à un éditorial du New York Times par Claudia Lawrence – une journaliste indépendante qui a depuis été accusée d’être une prétendante. L’éditorial était une lettre de conseil à Deb Haaland, une Amérindienne qui venait d’être nommée au poste de secrétaire à l’Intérieur du président Biden.

La secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland est la première amérindienne à occuper le poste de secrétaire de cabinet.AP Photo/Evan Vucci, File

« Mme. Lawrence n’a pas été en mesure de fournir la preuve d’ascendance autochtone; elle n’est membre d’aucune tribu reconnue par le gouvernement fédéral ou l’État », indique maintenant une note de l’éditeur au-dessus de l’article du Times. « Si les éditeurs avaient su qu’il y avait des questions sur son lien avec la communauté autochtone, cet essai n’aurait pas été publié tant que ces questions n’auraient pas été résolues. »

Laurent est sur la liste. La Native American Journalists Association a depuis annulé l’adhésion de Lawrence.

« La fraude ethnique, en particulier contre les autochtones, est énorme », a déclaré Keeler. « Il y a une part de narcissisme. Il y a un manque d’empathie car ils exerceront des représailles contre les autochtones qui tentent de dénoncer leur fraude. »

Claudia Lawrence a été accusée d’avoir simulé l’ascendance amérindienne.

Keeler a déclaré que la liste était une collaboration de nombreux chercheurs, journalistes et militants, mais qu’elle avait été celle qui avait compilé ces efforts en un seul endroit.

Keeler dit qu’elle et d’autres chercheurs ont plafonné la liste à 200 pour aider à gérer la charge de travail des enquêtes, mais que le nombre réel de fraudeurs présumés est plus proche de 500.

La liste de Keeler est également controversée au sein des communautés autochtones. Un site Web parodique la répertorie, ainsi que les autochtones partageant les mêmes idées, comme des «karendiens».

Rhiana Yazzie, une dramaturge amérindienne, a déclaré qu’elle avait des sentiments mitigés à propos de la liste.

«Les prétendants sont un problème majeur, mais je suis troublé qu’il y ait une liste comme celle-ci qui semble arbitraire. Je ne sais pas qui enquête et quelles en sont les conséquences », a-t-elle déclaré.