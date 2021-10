La liste des réalisations de la trilogie GTA divulguée comprend des auto-références et des mèmes

Les réalisations de la trilogie Grand Theft Auto: The Definition Edition auraient été divulguées et elles semblent contenir quelques références à d’anciens secrets et mèmes de GTA. La liste, qui a été extraite des données du lanceur PC de Rockstar, contient le type de réalisations auxquelles vous vous attendez normalement, comme terminer des missions et amasser une tonne d’argent, mais quelques réalisations semblent être des références.

Tel que rapporté par Kotaku, les trois listes de réalisations ont été partagées sur les forums GTA par l’utilisateur alloc8or, avec à la fois les noms et les descriptions des réalisations. La liste GTA San Andreas comprend deux références de mèmes, dont l’une est originaire de San Andreas. L’une des réalisations est intitulée « … Here we go again » qui est une référence au mème de CJ disant la ligne dans GTA San Andreas. Le succès consiste à démarrer un nouveau fichier de sauvegarde après avoir terminé à 100 % un fichier de sauvegarde antérieur. L’autre succès mème de GTA San Andreas est « Ils ne peuvent pas nous arrêter tous » pour s’être infiltré dans la base souterraine sans déclencher l’alarme dans la mission « Black Project ». Il s’agit d’une référence au mème de la zone de tempête 51 où certaines personnes ont « tenté » de prendre d’assaut la base militaire.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Grand Theft Auto : La trilogie – La bande-annonce de l’édition définitive

Une autre réalisation de GTA San Andreas fait référence à une réalisation du DLC Undead Nightmare de Red Dead Redemption, qui était lui-même une référence à la version originale de GTA San Andreas. Le succès s’intitule « 81 ans trop tard » et s’obtient pour avoir passé 24 heures à pied à la campagne à la recherche de Big Foot. Le nom de l’exploit fait référence à l’année où Red Dead Redemption a lieu et à l’exploit appelé « Six Years In The Making » qui a été obtenu en trouvant et en tuant Big Foot. La réalisation faisait référence à une rumeur sur GTA San Andreas, sortie six ans avant Red Dead Redemption, qui disait que Big Foot pouvait être trouvé dans le jeu – ce qui n’était pas vrai.

Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition devrait sortir plus tard cette année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et sur PC via le Rockstar Games Launcher, avec des versions mobiles arrivant en 2022.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.