La liste des terminaux d’Amazon: 8 choses rapides que nous savons sur la série Chris Pratt

Il est basé sur le roman du même nom de Jack Carr

Publié en 2018, le premier roman de Jack Carr, The Terminal List, est devenu un succès instantané, gagnant rapidement des éloges et un lectorat rapide. Un tourneur de pages rapide et à indice d’octane élevé, rempli de sensations fortes et d’un nombre illimité de mises à mort, il est facile de comprendre pourquoi Hollywood voulait traduire l’histoire de la page à l’écran. C’est ce que nous obtiendrons avec la dernière adaptation télévisée d’Amazon Prime – avec Carr attaché en tant que producteur exécutif.

Surtout avec l’implication de Jack Carr dans cette prochaine série, nous devrions nous attendre à ce que l’émission en streaming suive le récit riche en action du livre. Ou, à tout le moins, The Terminal List aura son apport créatif, même si l’histoire vire dans une direction différente.