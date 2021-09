La liste des victimes à Valence s’allonge

20/09/2021 à 17h42 CEST

Plus d’ennuis pour Bordalás. L’entraîneur, qui a un duel en haute altitude demain à Sánchez Pizjuán, voit son bilan s’allonger. Le dernier à être confirmé était José Luis Gayà qu’il sera absent pendant au moins quatre semaines lorsque la rupture des ischio-jambiers survenue à l’approche de l’affrontement contre le Real Madrid sera confirmée.

Une défaite plus que sensible pour Valence qui a aussi vu comment Correia et faire habituellement, touché après ce match contre les Blancs, est également passé par l’infirmerie. Pour le moment les pronostics n’ont pas été confirmés mais tous deux ont des problèmes d’adducteurs et ne réapparaîtront pas pour le moment. Tous les trois, en plus de Tcherychev et Piccini -en phase de récupération- ils ont raté la séance de préparation d’aujourd’hui.

Ce lundi, les joueurs remplaçants et ceux qui n’ont pas participé au match contre le Real Madrid se sont exercés dans l’un des terrains de jeu de la cité sportive de Paterna tandis que les titulaires et Yunus Moussah et Toni Lato (qui sont ceux qui ont remplacé faire habituellement déjà Correia) l’a fait au gymnase, puis a terminé la séance avec une course continue.

Séville s’est également entraîné lundi pour préparer ses deux matches cette semaine au Sánchez Pijuán contre Valence et l’Espanyol. Contrairement au che, Lopetegui Oui il a pu compter sur l’ensemble de l’effectif lors de la séance d’aujourd’hui, puisque la semaine dernière le défenseur central français boitait Jules Kooundé mais finalement il s’est rendu à Saint-Sébastien et a joué le match au complet.