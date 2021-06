La liste du Canada pour les pré-olympiques de Tokyo qui a surpris tout le monde

in

Le monde du basket s’est arrêté en quelques secondes avec la célébration des finales de conférence en NBA, mais en pensant dans bien des cas à la Jeux olympiques qui se tiendra dans quelques semaines et qui rendra le meilleur basket de la planète sur nos téléviseurs.

Dans le cas de CanadaOn parle de l’équipe nationale qui aura plus de joueurs NBA dans ses rangs derrière les États-Unis. Super appel avec quelques noms plus que passionnants : Luguentz Dort, Cory Joseph, Dwight Powell, Andrew Wiggins, Mychal Mulder, RJ Barrett… Où est le plafond de cette équipe ?