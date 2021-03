La liste du match contre la Suisse

30 mars 2021 à 14:11 CEST

L’entraîneur national de futsal, Federico « Fede » Vidal, a publié la liste des quinze joueurs appelés pour la double confrontation avec la Suisse, qualificatif pour l’Euro 2022, qui se jouera à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), les 10 et 12 avril.

La liste est composée des gardiens Barrón (Palma) et Chemi (Jimbee Cartagena) et des fermiers Ortíz (ACCS Paris), Mellado (Jimbee Cartagena) et Alberto García (El Pozo Murcia).

De plus, Fede Vidal a les ailiers Sergio González (Viña Albali) et Bebe (Jimbee Cartagena), les ailes Chino (Viña Albali), Adri (O’Parrulo), Raúl Campos (Palma), Fernán (El Pozo Murcia) et Andresito (Jimbee Cartagena), l’attaquant de puissance Raúl Gómez (MFK KPRF) et les centres Éric Pérez (Real Betis) et Solano (Jimbee Cartagena).