La liste FCC du Surface Duo 2 promet une mise à niveau majeure par rapport à son prédécesseur

Microsoft prévoit un événement le 22 septembre pour dévoiler le prochain Surface Duo 2 et d’autres appareils Surface. Avant le dévoilement, l’appareil à double écran a fait un arrêt à la Federal Communications Commission, avec une multitude d’informations indiquant une mise à niveau prometteuse par rapport à son prédécesseur.

Le dossier FCC révèle quelques améliorations de connectivité pour l’appareil, notamment la prise en charge des réseaux 5G, la norme Wi-Fi 6, la NFC et les capacités ultra-large bande, comme l’a repéré Windows Central. Le Surface Duo d’origine n’avait pas ces caractéristiques.

Alors que la plupart de ces détails confirment les rumeurs précédentes sur l’appareil, une curieuse révélation du dossier est un type de chargement sans fil appelé “Wireless Power Transfer”. Daniel Rubino de Windows Central a émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’un type de charge sans fil différent de la norme Qi, soulignant que l’appareil semble être trop fin pour accueillir la bobine de charge Qi. En raison de l’espace limité, il sera difficile d’atténuer la chaleur générée.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Une application possible pour ce type de charge sans fil consiste à recharger un accessoire tel qu’un stylet Surface via une charge inductive. Cependant, il existe actuellement peu d’informations sur les capacités du stylet de Micosoft pour mobile. D’autre part, les iPad d’Apple utilisent une charge inductive pour charger l’Apple Pencil lorsqu’il est attaché magnétiquement à la tablette.

En termes de design, il est peu probable que le Surface Duo 2 soit très différent de son prédécesseur. Sous le capot, cependant, l’appareil pourrait donner à certains des meilleurs téléphones Android une course pour leur argent, y compris le Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Le prochain appareil de Microsoft devrait être alimenté par le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne.

Sur le dos, l’appareil pourrait avoir trois caméras comprenant un tireur grand angle 12MP, une caméra ultra-large 16MP et un téléobjectif 12MP. Le Surface Duo 2 pourrait également arborer des écrans de 5,8 pouces avec des bords incurvés et contenir une batterie de 4 400 mAh.

Il fonctionnera très probablement sous Android 11, avec une mise à niveau vers Android 12 prévue pour le premier semestre 2022. Il n’y a aucune indication claire sur la façon dont Microsoft fixera le prix de son prochain challenger Galaxy Z Fold 3, mais ces détails seront annoncés plus tard cette semaine. .

Une chute remplie de bêta

Android 12 arrive : voici les dernières informations sur le moment où votre téléphone l’obtiendra

La version bêta officielle d’Android 12 tire à sa fin et les versions bêta des autres OEM Android se réchauffent. Aucune entreprise n’a encore annoncé de date de sortie officielle pour ses téléphones, mais nous pouvons extrapoler à partir de son calendrier actuel à quoi s’attendre. Voici tout ce que nous savons, y compris les téléphones qui obtiendront Android 12.

La prochaine grande chose

Test du Samsung Galaxy S21 Ultra : Mise au point fixe

Le Galaxy S21 Ultra offre l’expérience de luxe ultime, avec quatre caméras incroyables et un écran de pointe. C’est une lettre d’amour aux clients les plus enthousiastes de Samsung, et l’ajout de la prise en charge du S Pen peut même attirer des fidèles de longue date de Note.