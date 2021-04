La liste Forbes révèle que le nombre de milliardaires dans le monde a augmenté de 30% pendant la pandémie

Le nombre total de milliardaires a explosé au cours de la pandémie de coronavirus – et ils sont individuellement devenus extraordinairement plus riches au cours des 12 derniers mois.

C’est selon un nouveau rapport de Forbes, qui effectue chaque printemps l’une des analyses les plus complètes sur l’état de la classe milliardaire à travers le monde. Le suivi de la valeur nette des riches est un travail minutieux qui nécessite de passer au crible des dépôts obscurs – et les résultats finaux ne sont pas parfaits – mais les estimations proposées par Forbes représentent l’un des meilleurs moyens de couvrir l’échelle de l’inégalité des revenus dans le monde. Et s’il est facile de perdre la trace des chiffres ou de voir les chiffres comme de vieilles nouvelles – «Les milliardaires continuent d’être des milliardaires» – l’échelle compte pour quiconque veut comprendre à quel point l’inégalité de richesse est vraiment un problème.

Le monde abrite maintenant 2755 milliardaires, un record du monde et une augmentation surprenante de 30% par rapport à la comptabilité de Forbes l’année dernière des ultra-riches du monde. Et 86% de ces milliardaires sont plus riches qu’ils ne l’étaient il y a un an. La liste dresse un tableau exagéré de certains des gains de la pandémie, car elle compare la valeur nette d’aujourd’hui à la dernière analyse de Forbes à la mi-mars 2020, alors que le marché ne s’était pas encore remis de la vente initiale inspirée par la pandémie.

La pandémie a relancé le débat sur les inégalités, des pays comme l’Argentine adoptant un impôt sur la fortune et d’autres propositions similaires prenant pied aux États-Unis. Aux États-Unis, de nombreux Américains ont plus de revenus personnels et d’épargne qu’avant la pandémie, en partie grâce à des mesures de relance gouvernementales sans précédent. Mais dans le même temps, la demande de garde-manger a battu des records et l’économie a supprimé environ 10 millions d’emplois. Des philanthropes milliardaires ont joué un rôle central dans la reprise de l’Amérique.

Peut-être qu’aucune statistique ne résume mieux l’ampleur de l’inégalité béante que celle que MacKenzie Scott, l’ancienne épouse de Jeff Bezos et l’une des personnes les plus riches du monde, a probablement donné plus d’argent directement aux organisations à but non lucratif en 2020 que n’importe qui en une seule année. jamais auparavant. Pourtant, en raison de la flambée du cours des actions d’Amazon, elle a en fait terminé l’année plus riche, rapporte Forbes.

Forbes constate que l’ensemble technologique, comme Scott, s’est particulièrement bien comporté. Six des 10 personnes les plus riches du monde ont fait leur argent dans la technologie, et le total des actifs contrôlés par tous les milliardaires de la technologie dans le monde mesure 2,5 billions de dollars, bien plus que toute autre industrie. Aucun de ces chiffres n’inclut le fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk, qui est classé par Forbes comme dans l’industrie automobile, mais qui a monté l’extraordinaire course de taureaux de Tesla pour devenir la deuxième personne la plus riche du monde.

Tout cela pour dire que le débat sur les inégalités de richesse ne va nulle part, même lorsque la pandémie disparaît. Découvrez la récente couverture de Recode sur la façon dont le coronavirus a rendu l’Amérique plus dépendante des milliardaires et notre sondage exclusif sur ce que les Américains ordinaires pensent de ces personnages centraux de la société américaine.

