La liste NBA comprend plus de 100 joueurs internationaux

La NBA a annoncé que 109 joueurs internationaux de 39 pays sont sur les listes d’ouverture pour sa saison historique du 75e anniversaire., dont un nombre record de joueurs du Canada (18), d’Allemagne (7) et des Bahamas (3), et un nombre record de joueurs du Nigeria (5). Les Raptors de Toronto mènent la ligue avec un record de 10 joueurs internationaux de neuf pays sur les formations de la soirée d’ouverture.

La NBA a annoncé aujourd'hui que 109 joueurs internationaux de 39 pays sont sur les listes de la soirée d'ouverture pour sa saison historique du 75e anniversaire.

La saison 2021-22 est la huitième d’affilée dans laquelle les listes d’ouverture comprennent au moins 100 joueurs internationaux. Le nombre de joueurs internationaux en NBA est passé de cinq lors de la première saison de la ligue, en 1946-1947, à un record de 113 au début de la saison 2016-2017.

Pour la huitième année consécutive, le Canada est le pays le plus représenté en dehors des États-Unis, suivi de l’Australie, de la France et de l’Allemagne (sept joueurs chacun). Le Nigeria, la Serbie, l’Espagne et la Turquie comptent chacun cinq joueurs.

Un record de 35 joueurs sur les listes de la soirée d’ouverture ont participé à Basketball Without Borders (BWB) avant leur carrière NBA, dont Joel Embiid (Philadelphia 76ers ; Cameroun ; BWB Africa 2011), Deandre Ayton (Phoenix Suns ; Bahamas ; BWB Global 2016), Rui Hachimura (Washington Wizards ; Japon ; BWB Global 2016) et Pascal Siakam (Raptors ; Cameroun ; BWB Afrique 2012). BWB est le programme mondial de développement du basket-ball et de sensibilisation communautaire de la NBA et de la FIBA ​​qui a vu 90 anciens campeurs recrutés par la NBA ou signés comme agents libres depuis 2001.

En plus des 109 joueurs internationaux sur les listes de la soirée d’ouverture 2021-22, il y a un record de 12 joueurs internationaux de sept pays avec des contrats « bidirectionnels », dont six joueurs qui ont participé à BWB. Il existe également un certain nombre d’acteurs américains ayant des liens avec d’autres pays, notamment plus de 30 joueurs avec au moins un parent d’un pays africain. Parmi les joueurs américains ayant des liens avec d’autres pays figurent Bam Adebayo (Miami Heat ; liens avec le Nigeria), Jordan Clarkson (Utah Jazz ; liens avec les Philippines), Matisse Thybulle (76ers ; liens avec l’Australie et Haïti), Juan Toscano-Anderson ( Golden State Warriors ; liens avec le Mexique), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves ; liens avec la République dominicaine) et Kemba Walker (New York Knicks ; liens avec Antigua).

Jalons des joueurs internationaux et histoires de la saison prochaine

Un record de six joueurs internationaux ont été nommés dans l’équipe All-NBA 2020-21: MVP des finales NBA 2021 Giannis Antetokounmpo (Bucks; Grèce; liens avec le Nigeria; All-NBA First Team); Luka Dončić (Mavericks ; Slovénie ; All-NBA First Team) ; MVP Kia NBA 2020-21 Nikola Jokić (Nuggets; Serbie; Première équipe All-NBA); Embiid (deuxième équipe All-NBA); Rudy Gobert (Jazz ; France ; Troisième équipe All-NBA); et Kyrie Irving (Nets; Australie; Troisième équipe All-NBA).

Dans le cadre du sondage NBA.com 2021-22, Dončić et Antetokounmpo ont été élus les acteurs n°1 et n°2 avec lesquels les PDG aimeraient le plus fonder une franchise (43 % et 40 %, respectivement) et les joueurs n° 2 et n° 3 les plus susceptibles de remporter le Kia NBA MVP Award 2021-22 (respectivement 33 % et 13 % des voix).

Josh Giddey (Thunder ; Australie) est sur le point de devenir le premier diplômé de la NBA Academy à jouer en NBA quand Oklahoma City visite l’Utah. Giddey est devenu le premier diplômé de la NBA Academy à être repêché dans la NBA lorsqu’il a été sélectionné sixième au classement général par le Thunder lors du repêchage de la NBA 2021.

Il y a 13 joueurs internationaux sur la liste de la soirée d’ouverture qui ont été des stars de la NBA: Antetokounmpo, Dončić, Goran Dragić (Raptors; Slovénie), Embiid, Al Horford (Boston Celtics; République Dominicaine), Gobert, Irving, Jokić, Kristaps Porzingis (Mavericks; Lettonie), Domantas Sabonis (Indiana Pacers; Lituanie), Siakam, Ben Simmons (76ers ; Australie) et Nikola Vučević (Chicago Bulls ; Monténégro).

Neemias Queta (joueur à double sens pour les Sacramento Kings) est sur le point de devenir le premier joueur portugais à jouer en NBA. Un record de 10 anciens campeurs BWB ont été sélectionnés lors du repêchage de la NBA 2021, battant le précédent record de huit établi en 2019.