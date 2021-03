La liste officielle des engagés de F1 décrit la nationalité de Mazepin comme «  RAF  » · .

Nikita Mazepin sera inscrit en tant qu’athlète neutre de la Russie pour sa première saison de Formule 1, avec « RAF » apparaissant à la place d’un drapeau à côté de son nom.

Le dopage parrainé par l’État en Russie a conduit à l’interdiction aux athlètes du pays d’utiliser son drapeau lors de grandes compétitions internationales dans de nombreuses disciplines, y compris la Formule 1. Il faisait suite à une décision du Tribunal arbitral du sport sur une décision Agence de dopage.

La liste des engagés pour le Grand Prix de Bahreïn décrit la nationalité de Mazepin comme «RAF». Cela a été autorisé au lieu de l’expression «Fédération automobile de Russie», car la fédération elle-même est représentative de la Russie.

Bien que la licence de Mazepin soit délivrée par la RAF, Mazepin ne peut pas être officiellement décrit comme un athlète russe cette année. Il ne peut utiliser des descriptions relatives à la «Russie» que si elles sont mises en évidence au même titre que le terme «athlète neutre».

La décision du TAS empêche également les athlètes d’afficher publiquement le drapeau de la Fédération de Russie (actuel ou historique), le nom «Russie» ou tout emblème national ou symbole national sur leurs vêtements dans toutes installations officielles ou dans d’autres zones contrôlées par la FIA. Ou les organisateurs de compétitions FIA ».

La livrée et la salopette de l’équipe Haas de Mazepin ont attiré l’attention car elles incorporent des rayures bleues, rouges et blanches similaires à celles du drapeau russe – dont Mazepin est interdit d’utiliser. Son directeur d’équipe Guenther Steiner a confirmé aujourd’hui que la livrée de la voiture est «la même que lors du test» la semaine dernière.

L’interdiction du TAS sur les entrées russes se poursuit jusqu’à la fin de 2022, ce qui signifie que Mazepin devra passer deux saisons en F1 avant de pouvoir courir sous le drapeau de son pays.

La situation est différente pour le seul pilote de Formule 2 russe Robert Shwartzman en raison du statut inférieur de la série de soutien. La liste des engagés pour l’ouverture de la saison à Bahreïn répertorie le membre de la Ferrari Driver Academy comme coureur sous licence russe, et sa voiture et sa combinaison arborent le drapeau russe à côté de son nom.

Cependant, comme F2 soutient la F1 pour toutes ses manches, . comprend que le pilote Prema n’aura pas non plus de drapeau ou d’hymne sur le podium s’il remporte une course.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Bahreïn 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Bahreïn 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: