La liste officielle des niveaux de profil de Guilty Gear Strive Tinder

Capture d’écran : le système d’arc fonctionne

Giovanna (Standard)

Seulement un peu moins chaude que Goth Giovanna, mais elle tombe au niveau B parce qu’elle est non seulement flic, mais aussi bizarre à ce sujet. Elle prend très personnellement toutes les plaintes concernant la police, à tel point qu’on lui a demandé de ne pas retourner dans son bar lesbien local parce qu’elle n’arrêtera pas de se disputer avec des femmes à qui elle n’a jamais parlé auparavant, ce qui l’a poussée vers les applications. . Au lieu d’affronter sa complicité dans un système défaillant, elle a choisi de doubler et cela rend son profil un peu rance.

Capture d’écran : le système d’arc fonctionne

Chipp Zanuff

Quelqu’un a pris le téléphone de ce mec. Pas parce que sa biographie est mauvaise, ou parce qu’il est un fluage ou quelque chose du genre. Il est juste trop en ligne. Il peut parler de deux choses lors des rendez-vous : lui-même, ou n’importe quel mème ou morceau de discours Twitter qu’il vient de voir. Vous n’avez jamais vu une personne aussi stupide se prendre aussi au sérieux, sans aucun avertissement quant à la version de lui que vous obtenez à tout moment. Soit engagez-vous à être un nerd sérieux, soit soyez le shitposter dans votre cœur. Je te promets que tu auras plus de succès romantique, Chipp.

Capture d’écran : le système d’arc fonctionne

Ramlethal Valentin

Ram est juste une e-girl en formation. Je veux dire allez. Elle est couverte de ceintures et de bandages, de nombreux accessoires, limite un edgelord et vraiment douée pour commander une pièce avec sa présence. Malheureusement, une fois que vous apprenez à la connaître, vous réalisez rapidement que la chose la plus intéressante à son sujet était ses vibrations impeccables et qu’elle a beaucoup à faire pour grandir. Ram, je t’en supplie, trouve un autre passe-temps que d’avoir l’air cool.

Capture d’écran : le système d’arc fonctionne

Millia

Le téléphone de Millia n’arrêtera pas d’exploser. C’est juste un cauchemar de notifications. Elle désinstalle l’application chaque semaine à cause de cela. L’autre problème est qu’elle est physiquement incapable d’envoyer des messages à quelqu’un avec qui elle est jumelée. Parler à un autre être humain est un cauchemar vivant ! Il est beaucoup plus facile d’avoir chaud et silencieux, et c’est le chemin difficile que Millia a choisi de parcourir.

Capture d’écran : le système d’arc fonctionne

Potemkine

Le genre de mec que Leo aimerait être. Juste un grand cœur dans un corps massif et musclé. Je veux juste te faire un câlin.

Capture d’écran : le système d’arc fonctionne

Axe

Vraiment accroché à son ex, mais il ne se laisse pas trop gêner, contrairement à Sol. Il va bien, un peu dans une phase de fuckboy sale, mais il y travaille ! C’est un garçon joli et sale et il mérite au moins un peu de respect pour ne pas être activement nuisible à ceux qui l’entourent.