La liste Paytm déçoit les investisseurs ; liste des actions à 9% de remise sur le prix de l’introduction en bourse dans un climat de marché en sourdine

L’émission publique de Paytm a été souscrite 1,89 fois par les investisseurs en début de mois.

Les actions Paytm ont commencé à être négociées en bourse à un prix inférieur au prix de l’introduction en bourse dans un contexte de sentiment de marché mitigé. Les actions du géant de la fintech ont été ouvertes à la négociation à Rs 1 955 par action, en baisse de Rs 195 ou 9,07 % par rapport au prix d’émission de Rs 2 150 par action. L’introduction en bourse de 18 300 crores de Paytm est la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée à Dalal Street. Le problème a suscité une réaction mitigée de la part des investisseurs, les acheteurs institutionnels et les investisseurs de détail ayant sursouscrit leur part tandis que les NII n’ont pas entièrement souscrit leur part. Lors de la cotation, Paytm avait une capitalisation boursière de Rs 1,26 crore lakh.

Vérifiez le prix en direct : Paytm

Les analystes ont conseillé aux investisseurs de réserver tout profit à la cotation et de sortir du titre en attendant de meilleures opportunités d’entrée. Les valorisations élevées de Paytm ont fait l’objet de nombreuses inquiétudes. Avec une capitalisation boursière de Rs 1,26 crore lakh, Paytm n’est pas encore devenu rentable, ce qui a été le sujet de discussion des analystes. La société soutenue par Ant-Group devrait continuer à déclarer des pertes au cours des prochaines années.

Lisez aussi: Paytm IPO trop cher, le stock peut corriger; annonce en sourdine attendue, gain ou perte comptable et sortie | Entretien

Paytm a commencé comme une plate-forme de portefeuille numérique, permettant aux clients d’effectuer des paiements de services publics et la recharge mobile via l’application est devenue une super-application de paiement qui offre la gestion de patrimoine, le commerce électronique, l’assurance, le crédit et bien plus encore. « Selon une étude interne de la RBI, les banques de paiement peuvent être autorisées à demander une licence de petite banque de financement (SFB), ce qui permettrait à Paytm de prêter sur son propre bilan », a déclaré la société de courtage nationale Motilal Oswal dans un rapport. Les paiements et les services financiers représentent environ 75 % des revenus totaux de l’entreprise.

Lisez aussi : Guide de cotation Paytm pour les allocataires de l’introduction en bourse : la prime du marché gris s’assèche, ouverture en sourdine probable ; vendre, conserver, acheter ?

L’émission publique de Paytm a été souscrite 1,89 fois par les investisseurs en début de mois. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) avaient souscrit à l’émission 2,79 fois leur part tandis que la souscription des investisseurs particuliers était de 1,89 fois. Les investisseurs non institutionnels (NII) n’avaient souscrit à leur part que 0,24 fois.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.