28 sept. 2021 11:05 UTC

| Mis à jour:

28 sept. 2021 à 11:05 UTC

Par Clark

Un portail Web qui affiche un inventaire des propriétaires présumés de tous les bitcoins dans le monde a été beaucoup partagé depuis que la Chine a réprimé le commerce crypto la semaine dernière. Le portail en ligne affirme que le gouvernement chinois possède 194 775 bitcoins qui proviendraient de l’escroquerie cryptographique Plustoken. Le problème avec les sources de la liste est que la vérification de la possession est extrêmement peu concluante et ne fournit pas grand-chose d’autre que de la spéculation.

La Chine ou la Bulgarie détiennent-elles vraiment des milliards de bitcoins ?

Depuis que la Chine a créé un certain nombre de déclarations concernant les citoyens abordant la crypto-monnaie via des échanges offshore et expliquant que la méthode est interdite, une page Internet avec un inventaire connu sous le nom de « Qui détient tout le Bitcoin ? » a été partagé partout sur les réseaux sociaux et les forums de crypto-monnaie.

La raison pour laquelle les gens partagent c’est parce qu’ils spéculent que la Chine interdit le bitcoin, alors qu’à un moment équivalent, 194 775 bitcoins de l’escroquerie cryptographique Plustoken sont affichés. La liste des propriétaires de tous les bitcoins fournit en outre un lien vers des sources, et donc l’approvisionnement en Chine provient d’un article imprimé par theblockcrypto.com le 27 novembre 2020.

La source utilisée par le site Web est un article écrit par Wolfie Zhao et l’éditorial s’intitule donc “La police chinoise a confisqué 4,2 milliards de dollars de cryptos à la répression de Plustoken Ponzi”. L’article contient en outre une décision de justice qui explique les détails de l’affaire et énumère les conspirateurs concernés.

Bien que l’article et donc l’ordonnance de jugement notent que le gouvernement chinois a saisi des quantités variées de bitcoin, d’ethereum, de litecoin et de différents jetons, cela ne signifie pas essentiellement que le gouvernement chinois détient toujours ces actifs cryptographiques. Il n’y a aucune preuve claire que le gouvernement chinois détient à peu près 194 775 BTC aujourd’hui.

Le gouvernement chinois devrait être obligé de prouver la propriété, et il ne le fera pas, et il n’y a aucun moyen de dire si oui ou non l’État-nation a sursouscrit les actifs. Il devrait être possible pour les trackers de travail de la police blockchain (analyseurs de blockchain) au minimum d’avoir un aperçu de la valeur ou non de la réflexion. Le gouvernement chinois devrait être contraint soit de créer une exposition publique et de déplacer les pièces que le monde verra, soit de prouver la possession des fonds par un mauvais traitement de la clé personnelle et de la vérification de la signature.

Si la source du gouvernement chinois est considérée comme légitime, les utilisateurs pourraient également supposer que la Bulgarie possède 213 519 bitcoins. Il existe de nombreux articles concernant le mystère derrière la saisie de ces pièces par le gouvernement bulgare, mais à ce jour, il est toujours discutable de savoir si elles appartiennent ou non à la Bulgarie.

Les preuves montrent qu’il est très probable que la Bulgarie ait vendu aux enchères la réserve de 200 000 BTC, néanmoins certains pensent encore qu’elle appartient au gouvernement bulgare. On suppose également que le gouvernement d’Ukrayina possède 46 351 bitcoins, mais ce chiffre provient uniquement de formulaires révélateurs publics provenant de fonctionnaires ukrainiens.

Vérification cryptographique et preuve de réserves

Il n’y a aucun moyen de vérifier si le gouvernement chinois ou le gouvernement bulgare possède toujours l’un de ces bitcoins qui ont été confisqués à la suite d’actions criminelles. Encore une fois, la Chine ou la République de Bulgarie devraient être obligées de prouver la possession de manière extrêmement publique ou de prouver qu’elles peuvent déplacer ces fonds. Les pays pourraient signer un message lié à une adresse sélectionnée qui contrôle le montant susmentionné de bitcoin, mais aucun gouvernement n’essaierait cela.

Certaines des sources de la liste des propriétaires de tous les bitcoins proviennent de tweets et de différents articles liés à Tim Draper et Michael Saylor. À moins que ces personnes ne prouvent la propriété en déplaçant les quantités susmentionnées de bitcoins ou qu’elles signent un message lié à la clé non publique de l’actif cryptographique, un inventaire de ces personnes avec des avoirs approximatifs en bitcoins n’est pas important.

La propriété et la preuve réelle des réserves sont en quelque sorte simples dans le monde du bitcoin avec une clé et une signature non publiques. Un jour, la preuve des réserves en bitcoin, par signature, peut probablement être invoquée beaucoup parce que les années passent, car vous ne pouvez pas croire un gouvernement sur parole ou une personne sur la communication vocale sur les réseaux sociaux, ils possèdent des milliers de bitcoins . Bitcoin quelqu’un Nic Carter discute de l’importance de la preuve de réserves dans un écrit qui met en évidence :

« Preuve de réserves + preuve de responsabilité = preuve de solvabilité »

Dans l’introduction au sujet de la preuve de réserves, Carter note que “s’il y a un problème que je pourrais faire pour augmenter cette activité, ce pourrait être de convertir chaque fournisseur de services de protection dans la zone de crypto-monnaie pour adopter un programme de preuve de réserve de routine”. La preuve de réserves peut être effectuée par bitcoin (et différents actifs cryptographiques) par à peu près n’importe quelle personne ou organisation qui existe aujourd’hui. bien qu’il ne s’agisse pas d’une preuve de réserves, tout le reste n’est que spéculation, ouï-dire et preuve non prouvée.

Cela engloberait chaque gardien de crypto qui ne déploie pas d’indication de méthodologie de réserve ou un demandeur qui dit simplement qu’il possède une quantité de bitcoin. Même si nous ne nous contenterions pas d’un privé qui prétend être Satoshi Nakamoto sans preuve cryptographique vérifiée, un équivalent est souvent mentionné concernant ces listes de propriétaires présumés de bitcoins. Le fait est que, bien qu’il ne s’agisse pas d’une preuve cryptographique, chaque liste “à qui appartient le bitcoin” est souvent considérée comme remise en question et glissée en rose comme une simple spéculation.

Clark

Chef de la technologie.