La littérature pour enfants brille aux Neev Book Awards 2021

La cérémonie a été menée numériquement en raison de la pandémie de Covid-19 et inaugurée par l’auteur Ruskin Bond. (Image représentative)

Le Neev Literature Festival, qui célèbre l’écriture pour enfants enracinée dans les réalités indiennes, a annoncé les lauréats du Neev Book Award 2021 lors d’une cérémonie de remise des prix numériques.

La cérémonie a été menée numériquement en raison de la pandémie de Covid-19 et inaugurée par l’auteur Ruskin Bond. Les lauréats cette année dans les différentes catégories sont : Vinitha R pour Ammu and the Sparrows (dans la catégorie Petite enfance) ; Nandita da Cunha pour The Miracle of Sunderbaag Street (Lecteurs émergents) ; Devika Cariapa, William Dalrymple, Anita Anand pour Les Aventures du Kohinoor (Lecteurs Junior) ; et Devashish Makhija pour Oonga (Jeune adulte).

L’événement a vu des discussions de groupe perspicaces entre les auteurs, présentant des histoires indiennes contemporaines se déroulant dans une Inde en évolution et en croissance rapide. L’événement a été organisé par des animateurs étudiants enthousiastes et a culminé avec l’annonce des gagnants dans le

quatre catégories.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.