(Photo : Fourni)

Le Centre international des congrès de Puerto Vallarta a été témoin d’une guerre des gants roses où la capitale Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez a prouvé qu’elle est la meilleure super mouche du monde en défendant catégoriquement la ceinture verte et or de 115 livres.

Le champion, représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; avait dans la Mexicaine Luz Elena ‘La Guerrerita’ Aguilar un challenger qui a toujours cherché à être agressif et à causer le plus de dégâts possible au champion.

Dès le début de la bagarre, les deux concurrents ont clairement indiqué que ce serait une guerre sans quartier et que la constante serait l’échange d’éclats d’obus en quantités industrielles.

La challenger était courageuse, cherchant toujours à enchaîner sa meilleure combinaison, un double crochet gauche de manière ascendante ; cependant, les compétences défensives de Lourdes lui ont permis de contrer Aguilar dans la grande majorité de ses attaques, obtenant toujours la meilleure partie.

La punition à deux mains et le mouvement extraordinaire de la taille ont été la clé pour que la sœur cadette de Mariana ‘Barby’ Juárez l’emporte du début à la fin contre un rival qui a essayé d’être un coup de vent, mais qui s’est écrasé avec la solide défense du monarque absolu.

Après dix épisodes frénétiques, les trois juges ont rendu une décision unanime en faveur de Juárez Trejo avec des totaux de 99-91, 98-92 et 99-91, le portant à 33 victoires professionnelles.