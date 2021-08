La livraison Amazon Prime le jour même arrive dans six autres villes américaines

L’une des nombreuses raisons pour lesquelles Amazon est si populaire est la rapidité avec laquelle il livre nos colis. Un acheteur Amazon doit rarement attendre plus d’un jour ou deux pour recevoir ce qu’il a commandé. Les livraisons sont encore plus rapides pour certains membres Prime, car Amazon propose désormais une livraison gratuite le jour même dans certaines villes. Mercredi, la liste s’est élargie, car Amazon a annoncé que les membres Prime dans six autres villes américaines sont désormais éligibles à la livraison le jour même.

Bonne nouvelle, membres Prime à Baltimore, Chicago, Detroit, Tampa, Charlotte et Houston ! Vous êtes maintenant admissible à la livraison le jour même d’Amazon. Cela porte le nombre total de villes de livraison le jour même à 12. Les autres sont Philadelphie, Phoenix, Orlando, Dallas, Nashville et Washington, DC

Meilleure offre du jour Plus de 88 000 acheteurs Amazon adorent ces draps luxueux qui vous gardent au frais la nuit ! Prix : 34,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Selon le moment où vous passez votre commande, Amazon pourrait livrer votre ou vos colis dans les cinq heures. Si vous passez une commande de livraison le jour même entre minuit et 8 h 00, elle devrait arriver avant 13 h 00. Si vous passez une commande entre 8h et 13h, attendez-vous à recevoir votre colis avant 18h. Si vous passez une commande entre 13h et 17h, vous serez livré avant 22h. Et si vous commandez entre 17 h 00 et minuit, votre commande sera expédiée dans la nuit et arrivera avant 8 h 00. En d’autres termes, commandez tôt si vous en avez besoin ce jour-là.

Bien entendu, toutes les commandes ne sont pas éligibles à la livraison gratuite le jour même. Pour être admissible, une commande doit être supérieure à 35 $. Amazon livrera toujours une commande de moins de 35 $ le même jour, mais les membres Prime doivent payer 2,99 $ supplémentaires. Pendant ce temps, les acheteurs Amazon sans Prime seront facturés 12,99 $ pour obtenir leur colis le jour même de la commande. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le site Web d’Amazon.

Comment fonctionne la livraison Amazon Prime le jour même

Contrairement aux détaillants concurrents Target et Walmart, Amazon n’a pas de magasins dans tout le pays. Afin de rendre possible la livraison le jour même, l’entreprise a construit des mini-centres de distribution “optimisés pour des vitesses de livraison plus rapides”. Amazon souligne que ces installations emploient des centaines d’employés à temps partiel et à temps plein dans des zones où Amazon n’a pas de centres de grande taille.

Sans surprise, d’autres détaillants associent Amazon à leurs propres services de livraison le jour même. Il y a deux ans, Target a étendu sa livraison le jour même pour couvrir la majeure partie du pays. De même, en 2017, Best Buy a triplé le nombre de zones métropolitaines où la livraison le jour même est disponible. Le fait est que tout le monde veut une gratification instantanée après avoir passé une commande en ligne. Et les détaillants feront tout leur possible pour que votre commande arrive le plus rapidement possible.

Meilleure offre du jour Plus de 88 000 acheteurs Amazon adorent ces draps luxueux qui vous gardent au frais la nuit ! Prix : 34,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission