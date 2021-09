La livraison de carburant : un ravitaillement simple, intelligent et sécurisé

Rakshit Mathur

La pandémie a accéléré la numérisation, les entreprises faisant un effort supplémentaire pour fournir la livraison à domicile de produits essentiels, y compris le carburant. The Fuel Delivery (TFD) est l’une de ces startups qui prend les commandes via l’application mobile. Fondée par Rakshit Mathur en 2020, TFD a été créée dans le but de redéfinir le paysage de la distribution de carburant à travers de multiples carburants, à commencer par le diesel (HSD) pour une utilisation dans l’agriculture, le transport, la construction, la fabrication, la vente au détail, la logistique et l’entreposage, etc. TFD a commencé à partir de Delhi NCR et s’est étendu à Mumbai et Bangalore. Elle prévoit désormais d’étendre ses opérations à Hyderabad, Chennai, Ahmedabad, Pune et Chandigarh. Il prévoit d’inclure la livraison à domicile de GNC, une fois qu’il aura été approuvé par les organismes de réglementation.

« Notre approvisionnement minimum de commande est de 50 litres. Nous nous concentrons également sur les livraisons en vrac dans des secteurs tels que l’hôtellerie, la santé, la construction et le développement, les bureaux d’entreprise, les parcs, les institutions et bien d’autres », informe Mathur.

TFD a exploité le potentiel de l’Internet des objets (IoT). Tous les véhicules de livraison sont équipés d’une solution IoT qui permet de surveiller et de suivre en temps réel tout en gérant mieux la logistique en réduisant le temps d’exécution des commandes. TFD fournit environ 4 000 litres de diesel par jour à Delhi alors qu’à Mumbai, c’est environ 9 000 litres par jour.

Le marché de la livraison de carburant évolue rapidement, les sociétés de commercialisation du pétrole concluant des accords avec des startups. « Il existe un potentiel pour les startups de devenir un ‘FuelEnt’ (Fuel Entrepreneur) tout en générant des emplois au niveau local », ajoute-t-il. TFD vise à faire un topline d’environ `75 crore en FY22.

En ce qui concerne la sécurité de la livraison de carburant à la demande, les pompes de distribution de carburant sont équipées de raccords tels que pare-étincelles, vanne d’arrêt d’urgence, lien fusible, évent d’urgence, soupape de dépression, etc., qui sont approuvés par les autorités concernées. Les distributeurs sont également équipés d’un compteur qui indique au client la quantité de carburant entrée dans ses générateurs ou équipements associés. Il livre du diesel à l’utilisateur de la manière prescrite par le ministère du pétrole et du gaz naturel et agréée par la PESO (Petroleum & Explosives Safety Organisation). L’entreprise commande du carburant uniquement auprès de son partenaire privilégié, IOCL, où la pureté du carburant est assurée à la fois à la source et à l’approvisionnement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.