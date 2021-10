La livraison du courrier USPS ralentit: voici ce qu’il faut savoir et pourquoi

in

À partir de ce week-end, les Américains ont peut-être perçu un ralentissement général de la livraison de leur courrier par le service postal américain. Selon un rapport de CBS News, il s’agit d’une partie intentionnelle d’un plan du ministre des Postes Louis DeJoy visant à réduire les coûts de l’agence. Cependant, il impose certaines préoccupations directement aux Américains eux-mêmes.

À partir du vendredi 1er octobre, la norme de livraison de trois jours de l’USPS pour le courrier de première classe est tombée à cinq jours. Cela signifie que des choses comme les factures, les documents fiscaux et les lettres mettront plus de temps à arriver qu’elles ne l’ont fait depuis les années 1970, ce qui pourrait entraîner des retards de paiement sur les factures dans certains cas. Un porte-parole de l’USPS a déclaré aux journalistes qu’il y aurait toujours une norme de livraison de deux jours pour le courrier de première classe en une seule pièce livré dans une zone locale, de sorte que de nombreux services publics et autres factures ne seront pas affectés.

“Le service postal a montré des améliorations constantes pour toutes les catégories de courrier de première classe, de marketing et de courrier périodique au cours des sept derniers mois”, a déclaré le porte-parole à CBS MoneyWatch. “Nous avons travaillé sans relâche pour surmonter les défis des récentes tempêtes et continuer à recruter des milliers d’employés pour la prochaine saison de pointe des vacances.”

Pourtant, Paul Steidler du Lexington Institute a déclaré aux journalistes que les nouvelles politiques de DeJoy seraient « désastreuses » pour l’USPS. Steidler, un expert de l’agence, a déclaré que “la livraison du courrier sera plus lente que dans les années 1970” et que la plupart de l’impact négatif touchera les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes vivant dans les zones rurales reculées.

“Ce sont les moins chanceux qui en souffriront le plus”, a-t-il déclaré. “Tout dans la société américaine s’accélère, semble-t-il, à l’exception de la livraison du courrier – qui va maintenant ralentir.”

Les Américains qui comptent sur l’USPS pour payer leurs factures, recevoir des formulaires fiscaux ou remplir d’autres documents importants sont invités à garder à l’esprit que les livraisons peuvent prendre plus de temps que d’habitude, il peut donc être plus difficile d’éviter les frais de retard. Ceux qui demandent des passeports ou effectuent des tâches similaires par la poste doivent planifier en conséquence si possible. Bien sûr, des services comme les bulletins de vote postal pendant les périodes électorales ou même les médicaments sur ordonnance livrés par la poste sont également en péril.

Pourtant, DeJoy soutient que c’est le meilleur moyen d’épargner à l’USPS une perte prévue de 160 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Il espère que son plan augmentera les revenus en augmentant la livraison de colis, tout en renforçant les finances de l’agence en augmentant les frais de port dans l’intervalle. Le plan de DeJoy est étroitement surveillé par les législateurs et par la Postal Regulatory Commission, qui supervise les opérations de l’USPS.