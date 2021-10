La livraison du vaccin COVID par drone commence dans le nord-est

Des drones pour livrer des vaccins, des fournitures médicales pour le dernier kilomètre. (Image représentative)

Les vaccins contre le Covid-19 atteindront désormais les zones reculées grâce à des drones. Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a lancé lundi une nouvelle initiative dans le cadre de sa couverture vaccinale universelle pour fournir des jabs sur des terrains difficiles et moins carrossables du nord-est de l’Inde à l’aide de drones.

Conformément à l’engagement du gouvernement envers « Antyodaya » dans le domaine de la santé, rendant les soins de santé accessibles au dernier citoyen du pays, la réponse et la sensibilisation des drones de l’ICMR dans le nord-est (i-Drone) ont lancé cette initiative.

C’est la première fois qu’un drone «Make in India» sera utilisé en Asie du Sud pour la livraison de vaccins Covid-19 à une distance aérienne de 15 km, 12 à 15 minutes de l’hôpital du district de Bishnupur à l’île de Karang au Manipur. La distance routière réelle entre ces emplacements est de 26 km.

Le ministre a informé que 10 bénéficiaires recevront la première dose et huit la deuxième dose au PHC. Remerciant le Premier ministre Narendra Modi, Mandaviya a déclaré que sous sa direction, l’Inde utilise la technologie pour rendre la vie plus facile et apporter un changement social. Il a mis l’accent sur l’utilisation de drones pour livrer l’essentiel jusqu’au dernier kilomètre.

Les drones, a déclaré Mandaviya, peuvent être utilisés pour fournir d’autres médicaments vitaux importants, collecter des échantillons de sang et peuvent changer la donne pour relever les défis des soins de santé, en particulier la livraison de fournitures sur des terrains difficiles.

Mandaviya a en outre déclaré que le programme de vaccination avait dépassé toutes les attentes et qu’en incorporant la technologie des drones dans le programme national, les autorités sanitaires pouvaient fournir des vaccins et des fournitures le plus tôt possible. La livraison du vaccin est toujours a. défi sur des terrains difficiles à atteindre et difficiles, a-t-il déclaré.

i-done a été conçu pour relever ce défi, a déclaré Mandaviya. Le projet de livraison par drone a reçu l’autorisation d’être mis en œuvre au Nagaland, au Manipur et dans le territoire de l’Union des îles Andaman et Nicobar. Une première étude a été menée par l’ICMR en collaboration avec l’Institut indien de technologie de Kanpur pour tester la capacité des drones à transférer des vaccins en toute sécurité.

La Direction générale de l’aviation civile et le ministère de l’Aviation civile ont accordé l’autorisation de faire voler des drones au-delà de la ligne de visée visuelle sur la base d’une étude menée par Manipur, Nagaland et Andamana et Nicobar.

Mandaviya a remercié la DGCA, ministère de la Civil. Aviation pour le soutien et les agents de santé associés à cette initiative historique.

